El número de concursos en los juzgados de Huelva crece un 63% durante el tercer trimestre con respecto a 2024

HUELVA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la provincia de Huelva recibieron un 63% de concursos más durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, de este informe, consultado por Europa Press, se desprende que el número de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil ascendió a un total 119, aunque todos ellos corresponden a personas naturales no empresarios.

Los concursos comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante este trimestre un total de 2.505 concursos, lo que supone un nuevo incremento, situado en el 27,6 por ciento, y el mantenimiento un año más de una tendencia al alza que comenzó en 2020.

Este crecimiento se debe al incremento del 32,9% (porcentaje, en todo caso, muy inferior al experimentado hace un año, que fue del 64,9 por ciento) mostrado en el periodo analizado por los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 2.305, cifra que representa el 92% del total de concursos presentados en los órganos judiciales de toda Andalucía.

Por otro lado, los lanzamientos practicados en Huelva durante el tercer trimestre del año fueron 58, lo que supone un incremento del 11,4% con respecto al mismo periodo de 2024. En cambio, los lanzamientos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias fueron 22 operaciones lo que representa un aumento interanual del 37,5%.

Por otra parte, se practicaron 35 lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supuso un aumento del 2,9% con respecto al mismo periodo de 2024. Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que éste se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda.

A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial.

En el tercer trimestre de 2025 se han presentado 464 demandas por despido, un 32,4% más que en el mismo trimestre de 2024. Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de Huelva, en total 330, ha sido un 2,8% superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2024.

Durante el trimestre analizado se presentaron un total de 86 ejecuciones hipotecarias, un 8,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.