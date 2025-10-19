El número de concursos en los juzgados de Huelva crece más del doble durante el segundo trimestre con respecto a 2024

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la provincia de Huelva recibieron un 207% de concursos más durante el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, de este informe, consultado por Europa Press, se desprende que el número de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil ascendió a un total de 304, cuatro de ellos de personas jurídicas y el resto pertenece a personas naturales empresarios. Un número que supera con crecer al del mismo periodo de 2024 que ascendió a 99.

Los concursos comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el segundo trimestre del año un 23% más concursos que en el mismo periodo de 2024. Este incremento responde al fuerte incremento interanual de los concursos de personas naturales no empresarios, que subieron un 28,6 por ciento, ya el de personas naturales empresarios disminuyeron un 52,5 por ciento, mientras que los de personas jurídicas bajaron un 13 por ciento.

Por otro lado, los lanzamientos practicados en Huelva durante el segundo trimestre del año fueron 62, lo que supone un descenso del 26,2% con respecto al mismo periodo de 2024. En cambio, los lanzamientos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias fueron 19 operaciones lo que representa un descenso interanual del 50%.

Por otra parte, se practicaron 60 lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supuso un crecimiento del 11% con respecto al mismo periodo de 2024. Mientras que los lanzamiento por Ejecución Hipotecaria se incrementaron hasta los 39.

Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que este se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda.

A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien sea esta a la parte directamente o en el órgano judicial.

En el segundo trimestre de 2025 se han presentado 349 demandas por despido, un 37,5% menos que en el mismo trimestre de 2024, en el que se registraron 558 despidos. Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de Huelva, en total 381, ha sido un 32,6% inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2024, ya que se realizaron 565.

Durante el trimestre analizado se presentaron un total de 117 ejecuciones hipotecarias, un 17% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, en el que se contabilizaron cien operaciones.