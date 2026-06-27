El número de concursos en los juzgados de Huelva desciende un 19% durante el primer trimestre

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de la provincia de Huelva recibieron un 19,6% de concursos menos durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el periodo anterior, según los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, de este informe, consultado por Europa Press, se desprende que el número de concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil ascendió a un total 119, de ellos 117 corresponden a personas naturales no empresarios (un 20,6% menos), y dos a personas jurídicas.

Los concursos comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el primer trimestre un 22,3% más concursos que en el mismo periodo de 2025. El número total de concursos ingresados en la Comunidad Autónoma andaluza fue de 3.117.

Por otro lado, los lanzamientos practicados en Huelva durante el trimestre fueron 23, lo que supone un descenso del 62,69% con respecto a 2025. En cambio, los lanzamientos como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias fueron dos operaciones lo que representa un descenso interanual del 89,5%.

Por otra parte, se practicaron 17 lanzamientos como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supuso un descenso del 57,7% con respecto al mismo trimestre de 2025. Se contabiliza un lanzamiento por cada bien inmueble cuyo lanzamiento o entrega posesoria se acuerde, con independencia de los señalamientos que genere y del tipo de proceso en el que se acuerde o la fase en que este se encuentre, siempre que implique un cambio en la posesión de un inmueble, y sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana ni si es o no una vivienda.

A efectos estadísticos, se incluirán en este apartado tanto los lanzamientos que se acuerden en fase de ejecución como las entregas de posesión, o las resoluciones que supongan la entrega mediata por entrega voluntaria del bien sea ésta a la parte directamente o en el órgano judicial.

Asimismo, durante el pasado trimestre se presentaron 372 demandas por despido, un 5,1% menos que en el trimestre de 2025. Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de Huelva, en total 428, ha sido un 9,7% superior a las presentadas en los mismos meses de 2025.

Durante el periodo analizado se presentaron además un total de 72 ejecuciones hipotecarias, un 36,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.