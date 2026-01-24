Archivo - Trabajadores en una obra del PFEA. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de convenios colectivos vigentes hasta diciembre de 2025 en la provincia de Huelva asciende a 64 y en ellos se produce un incremento salarial medio del 2,53 por ciento, según el informe de la evolución de la negociación colectiva, elaborado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), consultado por Europa Press.

En este sentido, a fecha de 31 de diciembre de 2025, estos 64 convenios vigentes dan cobertura a 6.834 empresas y 66.350 trabajadores. El número de convenios es superior al del mes anterior, que era 58.

Asimismo, del total, diez son convenios del sector, que engloba a 6.780 empresas, 59.120 trabajadores y un incremento del 2,5%, mientras que el resto son convenios de empresa que afectan a 6.669 empleados y un incremento salarial del 2,89%.

De los 64 totales, 28 son convenios originarios, es decir, firmados y registrados a lo largo de dicho año, uno de ellos del sector, afectando a 2.020 empresas, 13.284 trabajadores y con un incremento salarial del 1,76%.

El resto --36-- son convenios revisados, nueve de ellos del sector --que son aquellos que se encuentran dentro de la vigencia temporal inicialmente pactada--, y afectan a 4.807 empresas y 53.066 trabajadores, además de una subida del salario del 2,73%.

Por otro lado, los convenios de empresa, un total de 54, se distribuyen según la tipología en dos de Grupo Profesional, once de Grupo de Trabajo, uno de Grupo de Empresas y 18 de empresas.

El incremento salarial ponderado fijado en los convenios colectivos alcanza el 2,53 por ciento, siendo del 1,76% en los originario y del 2,73% en los revisados.

Por último, según el CARL, las principales actividades a las que afectan estos convenios son agricultura, con 4.001 empresas y 20.021 trabajadores; actividades administrativas, que inciden en 1.408 empresas y 13.851 trabajadores; actividades artísticas, con 1.453 empresas y 30.056 trabajadores; actividades profesionales, con 400 empresas y 10.000 trabajadores; y actividades sanitarias, que inciden en 1.003 empresas y 18.437 trabajadores.

Asimismo, otras de las actividades a las que afectan estos convenios son agua o saneamiento, con 413 empresas y 10.981 trabajadores; comercio, que inciden en 302 empresas y 7.749 trabajadores; y administraciones públicas, con diez empresas y 1.183 trabajadores.