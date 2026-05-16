El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Huelva en abril creció en la tasa interanual

Archivo - Polígono industrial en la provincia de Huelva. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN - Archivo

HUELVA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en abril fue 15.217 compañías, lo que supone un ligero aumento con respecto al mismo mes del año anterior, ya que se cifraron 15.199 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Además, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del cuarto mes de 2026 supone un aumento del 0,59% con respecto a marzo, ya que se cifraron 15.127 compañías.

Estas cifras se asemejan a la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de abril en Andalucía asciende a 257.337, registrando un crecimiento del 0,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena).

No obstante, a partir de enero de 2026 la variable actividad contenida en este fichero está codificada de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025). Este cambio supone una ruptura en la serie mensual de empresas según actividad económica.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de abril en la provincia de Huelva fue el de servicios con 10.180 (0,56% más que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.748 (22 más); y el de la construcción, con 1.378; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 911, que también aumentó en tres.

Con respecto a la actividad económica de las empresas inscritas en el cuarto mes del año, 3.203 pertenecen al comercio al por mayor y por menor; 2.157 a la hostelería; 607 al transporte y almacenamiento; 40 a actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos; 92 a Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información; 195 a las actividades financieras y de seguros; 291 a actividades inmobiliarias y 704 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Igualmente, se inscribieron 679 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares; 360 con la educación; 512 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales; 301 pertenecen a actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento; 93 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 945 empresas inscritas en otros servicios.

Por otro lado, 26 empresas están relacionadas con las industrias extractivas; 812 con la industria manufacturera; 25 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 48 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

El mayor número de empresas en abril son las que tienen de uno a dos asalariados, con 6.902 compañías, mientras que tan solo había 111 con 250 o más trabajadores, número que supone un aumento con respecto al mes pasado, que registró 102 compañías.

Asimismo, hasta abril de 2026, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.956 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.961. Por otro lado, la provincia cuenta con 654 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 250 cooperativas.

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en abril a 232.543 personas, que supone un aumento del 4,36% con respecto a marzo, ya que se registraron 222.393 empleados. Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 92.739 empleados, que supone, por tanto, un aumento con respecto al pasado mes (84.752 ). El segundo tipo de empresas son las que reúne de 100 a 249 trabajadores que contabilizaron 32.319 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en abril, concretamente, 106.957, que experimenta un ligero ascenso; seguido de agricultura con 95.472, que aumenta en un 7,44% personas debido a la campaña de frutos rojos, industria, con 18.123, que experimenta una bajada; y construcción con 11.991.