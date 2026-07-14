El Obispado de Huelva coordina con los ayuntamientos el acceso a las ayudas para conservar el patrimonio religioso

El vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime J. Cano Gamero, y el alcalde de Manzanilla, Francisco Javier Serrano, - OBISPADO DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más del 65% de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia cuentan ya con las autorizaciones o convenios necesarios para que las parroquias de estas localidades puedan acogerse a la nueva línea de ayudas impulsada por la Diputación Provincial de Huelva para la conservación y reparación de edificios religiosos.

Según ha indicado el Obispado en una nota de prensa, desde la publicación de la convocatoria el pasado mes de junio, desde la Diócesis de Huelva se ha desarrollado "un intenso trabajo" de coordinación con los ayuntamientos de la provincia para tramitar las autorizaciones y convenios necesarios que permiten a las parroquias acceder a la nueva línea de subvenciones promovida por la Diputación Provincial de Huelva , destinada a la conservación y reparación de iglesias, ermitas y otros edificios religiosos en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Gracias a este trabajo conjunto, ya se han formalizado las correspondientes autorizaciones o convenios con más del 65 % de los municipios incluidos en la convocatoria, una cifra que previsiblemente continuará creciendo conforme se completen los procedimientos con el resto de ayuntamientos.

En este sentido, este martes, el vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime J. Cano Gamero, y el alcalde de Manzanilla, Francisco Javier Serrano, han firmado un convenio.

Esta línea de ayudas responde a una "necesidad ampliamente" compartida en el territorio diocesano. En muchos pueblos de la provincia, la iglesia parroquial constituye el edificio de "mayor relevancia histórica, artística y patrimonial de la localidad", además de "seguir siendo un espacio de referencia para la vida litúrgica, social y cultural de sus vecinos".

A ello se suma que numerosos templos cuentan con algún grado de protección patrimonial, circunstancia que obliga a realizar las intervenciones conforme a criterios técnicos muy específicos y con unos costes que, en muchas ocasiones, superan la capacidad económica de las parroquias para afrontarlos por sí solas.

El vicario episcopal para la Administración de los Bienes Diocesanos y Relaciones Institucionales, Jaime J. Cano Gamero, ha expresado la satisfacción del Obispado por la puesta en marcha de esta convocatoria, que "supone un respaldo importante para la conservación del patrimonio religioso de nuestros pueblos".

Asimismo, ha destacado el trabajo realizado durante las últimas semanas junto a los ayuntamientos para tramitar las autorizaciones y convenios necesarios, permitiendo que ya más del 65 % de los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan acogerse a estas ayudas.

Además, Cano Gamero ha recordado también el esfuerzo que realiza la Iglesia diocesana para conservar este patrimonio. "Nuestras parroquias mantienen unos edificios que, además de ser lugares de culto, forman parte de la historia, la cultura y la identidad de cada localidad. Entre el Obispado y las parroquias destinamos cada año más de tres millones de euros a su conservación, pero las necesidades son muy superiores, especialmente cuando se trata de inmuebles protegidos, cuyas intervenciones son especialmente complejas y costosas".

Finalmente, el vicario ha subrayado que esta iniciativa "refuerza una colaboración que siempre ha existido entre la Iglesia y los ayuntamientos y que ahora da un paso más hacia una cooperación estable en beneficio de un patrimonio que pertenece a todos y que queremos seguir cuidando para las generaciones futuras".