El obispo de Huelva bendice este sábado el nuevo conjunto de atributos para la Virgen del Rocío

La Virgen del Rocío ataviada para la celebración de la Navidad. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha anunciado este viernes la celebración este sábado de la última Sabatina de este año, que tendrá lugar en el Santuario a las 19,00 horas, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, tras lo que procederá a la ceremonia de bendición del conjunto de nuevos atributos para la Virgen del Rocío.

Así lo ha indicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que indican que la parte musical de la Sabatina estará a cargo del Coro de Sanlúcar de Barrameda y, tras los actos, se celebrará un concierto a las plantas de la Virgen a cargo de la Orquesta de Cámara de Huelva.

La iniciativa de este nuevo conjunto de atributos surge por parte de Manuel Díaz y Francisco J. Cabrera, que constituyeron al efecto una Comisión con el visto bueno de la Junta Directiva de la Matriz.

De este modo, se ha realizado un nuevo conjunto de atributos compuesto por coronas para la Virgen y el Niño, Ráfagas, Media Luna, cetros de la Virgen y del Niño y Orbe del Niño, que han sido sufragados por suscripción popular, diseñado por Francisco Fernández (Chesco) y realizado por Orfebrería Sanlúcar.

Desde la Hermandad Matriz de Almonte han querido dar las gracias a "todos los que han colaborado en este proyecto, que viene a mejorar notablemente el ajuar de la Virgen".