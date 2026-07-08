Las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de Huelva avanzan a "buen ritmo"

Obras en la Plaza Mayor de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras del aparcamiento de la Plaza Mayor de Huelva "continúan avanzando conforme a la planificación establecida". Superadas las primeras fases de preparación del terreno, la actuación se encuentra inmersa en uno de los procesos "más importantes" de toda la construcción, la ejecución de los muros pantalla que conformarán el perímetro del futuro estacionamiento y garantizarán la estabilidad de toda la infraestructura antes de iniciar la excavación de su interior.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, en estos momentos, los trabajos se centran en la construcción del muro guía en la calle Jesús del Calvario y en la ejecución del primer batache junto al edificio de la Fundación Gañafote, dos actuaciones que marcan el inicio de un sistema constructivo especialmente diseñado para intervenir en entornos urbanos consolidados con las máximas garantías de seguridad.

El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, ha subrayado que "se está siguiendo escrupulosamente el esquema constructivo previsto para una obra de esta envergadura". "Puede que desde el exterior no se perciban grandes excavaciones, pero precisamente ahora se está ejecutando una de las fases más importantes del proyecto, la que permitirá desarrollar el resto de la obra con mayores garantías de seguridad y eficiencia".

Asimismo, Arias ha explicado que el sistema elegido consiste en construir primero la estructura perimetral del aparcamiento y después excavar su interior. "De forma muy gráfica, primero construimos la caja de hormigón y después vaciamos su interior. Es un procedimiento similar al que se utiliza en grandes infraestructuras urbanas porque ofrece muchas más garantías que una excavación tradicional", ha dicho.

Además, ha remarcado que "lo normal es pensar que primero se hace un gran agujero y luego se construye", pero en esta obra ocurre precisamente "al revés", ya que "primero construimos la estructura que contendrá el terreno y después excavamos su interior. Es un sistema más seguro, más moderno y más eficiente".

SISTEMA DE MUROS PANTALLA

Para ello, se construyen inicialmente unos muros guía que sirven para dirigir la maquinaria especializada y marcar con precisión el trazado del futuro aparcamiento. Posteriormente, se ejecutan los llamados bataches, pequeñas excavaciones realizadas por tramos alternos que permiten mantener la estabilidad del terreno durante todo el proceso.

Estas zanjas se estabilizan mediante lodos bentoníticos, una arcilla especial que evita desprendimientos mientras se colocan las armaduras de acero y se hormigonan los diferentes paneles.

Una vez finalizados todos estos trabajos, los distintos paneles forman un muro continuo de hormigón armado que constituye la estructura perimetral del aparcamiento. Solo entonces comenzará la excavación del interior para completar la infraestructura.

"Este sistema reduce considerablemente los riesgos sobre las edificaciones próximas, minimiza las molestias para vecinos y comerciantes, disminuye la influencia que pueden tener las condiciones meteorológicas sobre el desarrollo de la obra y nos permite optimizar los tiempos de ejecución", ha destacado Felipe Arias.

El responsable municipal ha incidido además en que "la construcción del aparcamiento constituye la base sobre la que posteriormente se levantará la Plaza Mayor, uno de los proyectos de transformación urbana más importantes que afronta Huelva y que permitirá recuperar definitivamente un espacio estratégico para el centro de la ciudad".