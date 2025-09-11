El OCIb (Huelva) inicia su programación literaria con la VI Travesía 'Embarcados'

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) inicia este fin de semana su programación poética y literaria con la VI Travesía de 'Embarcados', que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre con el tradicional recorrido de ida y vuelta en catamarán entre Huelva y Punta Umbría.

El embarque tendrá lugar a las 17,00 horas en el Muelle de Levante, tras lo que los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la cantante venezolana María José Estrella durante el paseo por la ría de Huelva y, posteriormente, una vez en tierras puntaumbrieñas, del primer recital de poesía y música, que tendrá lugar a las 18,00 horas en la terraza del Casino de la Plaza Pérez Pastor, ha indicado la organización en una nota.

Tras el regreso a Huelva, los asistentes al evento podrán disfrutar del segundo recital a partir de las 21,00 horas en el Restaurante Tierra de Gracia del Puerto de Huelva, lo que pondrá fin a una edición del evento para el que pueden adquirirse los pasajes de ida y vuelta, tanto a través de www.giglon.com o llamando al teléfono 639916361.

Dirigida por la poeta María Luisa Domínguez Borrallo, la tripulación de 'Embarcados' se completa este año con otras 13 poetas: Ana Deacracia, Anabel Caride, Ángeles Mora, Astrid Sofía Pedraza de la Hoz, Bárbara Grande Gil, Ben Clark, Eladio Méndez, Gerardo Rodríguez Salas, José Luis Piquero, Pedro Jubilot, Manuel González Mairena y Mario Rodríguez.

Antes de esta VI Travesía de Embarcados, el viernes 12 de septiembre, el evento contará con dos recitales previos, uno a las 17,00 horas en el Monasterio de La Rábida y otro a las 20,00 horas en la Sala Bar 1900 de Huelva.

Además, coincidiendo con la travesía, el mismo sábado 13 tendrá lugar la acción poética 'Sobre la Luna de Cristal', que consiste en la escritura de poemas en los escaparates del centro de la ciudad, una acción que comenzará a las 11,00 horas en la Plaza de las Monjas y realizada con la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).