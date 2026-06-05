Onujazz Kids ofrecerá un concierto benéfico a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Huelva

Ensayo de Onujazz Kids. - AECC HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La música, la solidaridad y el talento joven se darán cita el próximo 11 de junio a las 19,30 horas en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, con la celebración de un concierto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Huelva. El evento contará con la participación de Onujazz Kids, un proyecto impulsado por la asociación Onujazz y dirigido a jóvenes talentos de entre 7 y 18 años.

Según ha indicado la AECC en una nota, la recaudación obtenida a través de este concierto benéfico se destinará íntegramente a los servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva ofrece a pacientes y familiares, así como al impulso de la investigación oncológica, "fundamental para seguir avanzando en la prevención, detección y tratamiento del cáncer".

Por su parte, la iniciativa musical de Onujazz Kids tiene como objetivo desarrollar en los menores las capacidades necesarias para la improvisación musical a través del jazz y la música moderna, desde una metodología práctica, participativa y centrada en "el disfrute de la música".

Este equipo de jóvenes músicos deleitarán al público en un concierto que abrirá las puertas al verano. Con este concierto solidario, los jóvenes integrantes de Onujazz Kids "volverán a demostrar cómo la música puede convertirse en un vehículo de compromiso social y apoyo a las personas con cáncer y sus familias".

A través de ensayos semanales y actuaciones en diferentes espacios públicos, los jóvenes músicos trabajan aspectos como el ritmo, las tonalidades, los acordes o la interpretación grupal, fomentando no solo el aprendizaje musical, sino también valores como la convivencia, la creatividad, el compañerismo y la confianza personal.

Onujazz Kids ha participado ya en diferentes iniciativas culturales y solidarias de la capital, actuando en el Festival de Jazz Iberoamericano y colaborando en acciones sociales como sus conciertos en la unidad de pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde la música se convierte en una herramienta de ilusión y acompañamiento.

Las entradas, con un precio solidario de seis euros, ya pueden adquirirse en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva --calle Alcalde Mora Claros, de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 y de lunes a jueves de 16,30 a 19,00 horas--.

Desde la organización recuerdan que el aforo es limitado, por lo que animan a las personas interesadas a reservar su entrada con antelación y sumarse a una tarde donde la música y la solidaridad volverán a ir de la mano. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva se anima a toda la ciudadanía a "participar en esta cita solidaria y disfrutar de una tarde donde la música y la solidaridad volverán a ser las protagonistas".