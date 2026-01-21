La Palma (Huelva) muestra su "dolor" por el matrimonio en el accidente de Adamuz "pendiente" de una afectada

Banderas a media asta y crespones negros en La Palma del Condado en señal de luto por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, dos de ellas vecinos del municipio. - Francisco J. Olmo - Europa Press

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno, ha trasladado este miércoles el "dolor" de todo su municipio por el fallecimiento de un matrimonio de su pueblo en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha afectado especialmente, en cuanto a número de víctimas mortales, a la provincia onubense. Asimismo, ha destacado que desde el Ayuntamiento están "muy pendientes" de la evolución de una tercera vecina, ingresada en Córdoba con politraumatismo.

En declaraciones a Europa Press, Moreno ha mostrado las "condolencias" del Consistorio palmerino y de "todo el pueblo" a sus familiares y amigos, así como "todo el apoyo" a aquellas víctimas "que han salido ilesas" pero que "es un trauma por el que están pasando y el que están viviendo".

Por ello, la alcaldesa ha subrayado que desde el Ayuntamiento de La Palma del Condado se ponen "a total disposición de todas las familias" y "de todos los afectados", abriendo sus "brazos" a "toda la ayuda que desde la administración y desde esta institución podemos llevar o hacer o llevar a cabo a todos los familiares de las víctimas".

"Y lamentar este terrible accidente que se ha cobrado vidas humanas, que todavía hay muchas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte", ha señalado Moreno.

Con respecto a la tercera afectada del municipio, una mujer que se encuentra ingresada con politraumatismo en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Rocío Moreno ha manifestado que están "muy atentos y muy pendientes" a su evolución y a su estado de salud, así como también lo están "de su familia" y de "ayudar desde aquí en todo lo que podamos".

"Y, por supuesto, pidiendo mucho para que esa evolución sea progresiva, vaya hacia adelante y con la esperanza de que pronto podamos tener a esta vecina entre nuestra gente de La Palma", ha concluido.