Palos de la Frontera acoge del 17 al 23 de agosto acoge el V Open de Tenis 'Virgen de los Milagros'

Presentación del V Open de Tenis 'Virgen de los Milagros' de Palos de la Frontera (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo municipal de Palos de la Frontera (Huelva) acogerá del 17 al 23 de agosto el V Open de Tenis 'Virgen de los Milagros' con la presencia de 32 jugadores, que se enfrentarán en un cuadro mixto, procedentes de diferentes puntos de la geografía provincial y de otras provincias limítrofes.

Según informa la Diputación Provincial en nota de prensa, el diputado de Deportes de la institución provincial, Juan Daniel Romero, y el presidente del Club de Tenis Palos de la Frontera, Andrés González, han presentado este torneo de Tenis junto con el IV Concurso Fotográfico Open Virgen de los Milagros.

En este sentido, Juan Daniel Romero ha destacado "el trabajo y esfuerzo" que viene llevando a cabo en los últimos años el Club de Tenis de Palos de la Frontera con la realización de este Open que "cada año va cogiendo más fuerza y se va consolidando como uno de los grandes torneos de tenis de la provincia".

El diputado de Deportes de la Diputación también ha agradecido a la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera su apoyo a este torneo, que se va a desarrollar "en unas inmejorables instalaciones deportivas".

Por su parte, el presidente del Club de Tenis Palos de la Frontera, Andrés González, ha manifestado que el objetivo es "fomentar la práctica del tenis en el municipio" y "ofrecer una competición de calidad que anime tanto a jóvenes como a jugadores de toda la provincia a seguir practicando este deporte".

El cuadro absoluto mixto contará con 32 jugadores que competirán sobre pista dura en un formato eliminatorio, con un torneo de consolación que permitirá seguir disfrutando de la competición a aquellos jugadores que no superen las primeras rondas.

La inscripción será de diez euros para los socios del Club de Tenis de Palos de la Frontera y de 15 euros para los no socios. En cuanto a los premios, el ganador del torneo recibirá 500 euros y el subcampeón, 200 euros. Además, cada semifinalista recibirá 50 euros y los ganadores del torneo de consolación recibirán cien y 50 euros.

Junto con el Open de Tenis también se celebrará el IV Concurso Fotográfico, que está dotado con un primer premio de 300 euros, 100 euros para el segundo clasificado y 50 euros para el tercero. Con ello, ha señalado Andrés González, quieren conseguir que "jugadores, fotógrafos y aficionados compartan otra forma de vivir el deporte, capturando esos momentos de esfuerzo, emoción, deportividad y compañerismo que hacen grande cualquier competición, uniendo arte y deporte".