Palos de la Frontera (Huelva) conmemora el 534 Aniversario de la partida de las Naves Descubridoras hacia el Nuevo Mundo

Acto de conmemoración de la partida de las Naves Descubridoras hacia el Nuevo Mundo en Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) conmemora el 534 Aniversario de la partida de las Naves Descubridoras desde el Puerto de Palos rumbo al Nuevo Mundo. Con motivo de esta fecha tan señalada, el Consistorio ha preparado un completo programa de actos.

Según informa el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la Real Sociedad Colombina Onubense, la Sociedad Palósfila Pinzoniana, la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Milagros Romero, las diferentes hermandades de la localidad y otras autoridades participarán en este acto "tan significativo para el municipio", cuna del Descubrimiento de América.

Una jornada cargada de "simbolismo y emoción" para todos los palermos. "La historia del Descubrimiento de América comienza en Palos de la Frontera y lleva la firma de los intrépidos marineros palermos. Se trata de un acontecimiento que cambió el mundo y la concepción de España. Es un orgullo para todos nosotros", ha destacado la alcaldesa, Milagros Romero.

Los actos comenzarán el 3 de agosto, a las 21,00 horas, con la recepción de autoridades y la tradicional ofrenda floral ante el monumento al insigne marino palermo Martín Alonso Pinzón, situado en la céntrica plaza Comandante Ramón Franco, junto al Ayuntamiento.

A continuación, tendrá lugar la presentación del cartel anunciador de las Fiestas Patronales de la localidad, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto en honor a la Virgen de los Milagros, patrona del municipio. Unas fiestas que volverán a ofrecer un programa repleto de actividades pensadas para todos los públicos. La noche concluirá con la actuación de la artista palerma Soni López, con un repertorio inspirado en los sonidos y ritmos de la tierra.