Palos de la Frontera (Huelva) guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz

Minuto de silencio en Palos de la Frontera por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Huelva). Un suceso "que ha consternado a toda la sociedad española", pero "en especial a los onubenses, debido a que la mayoría de damnificados son de esta provincia".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota, en la que ha señalado que la concentración silenciosa, presidida por la alcaldesa, Milagros Romero, ha contado con la asistencia de la corporación municipal, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, el párroco de la localidad Jordi Escrivá y numerosos vecinos.

"El pueblo de Palos se solidariza y traslada todo su apoyo a las familias de las víctimas de este trágico suceso. Además, les envía a los heridos todo el cariño y las fuerzas para una pronta recuperación" señalaba la primera edil, Milagros Romero.

Tras el minuto de silencio y una oración, oficiada por el párroco, la alcaldesa destacó el "dolor de todo el pueblo ante esta triste tragedia". Un acontecimiento "que ha sobresaltado a toda la provincia, incluyendo a Palos de la Frontera, ya que algunos vecinos se han visto implicados en este terrible suceso", aunque "por suerte, todos ellos se encuentran fuera de peligro".

Además, las banderas de edificios municipales permanecen a media asta, luciendo un crespón negro, en señal de duelo, que comenzaba este martes 20 hasta el próximo jueves 22. Sumándose así el consistorio palermo a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

Este jueves, Palos de la Frontera tenía una cita con su historia, la celebración del Centenario del Vuelo del Plus Ultra. Un acontecimiento que iba a contar con la presencia del rey Felipe VI, y que se ha pospuesto, aún sin fecha concreta.