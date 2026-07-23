Palos de la Frontera (Huelva) impulsa el acceso a la vivienda y al carnet de conducir con nuevas ayudas

Entrega de las ayudas de los programas Cheque Vivienda y Cheque Carnet. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha finalizado el mes de julio con una nueva remesa de ayudas sociales. En esta ocasión, las prestaciones concedidas están dirigidas especialmente a los jóvenes del municipio, a través de los programas Cheque Vivienda y Cheque Carnet.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Palos de la Frontera en una nota de prensa, numerosos palermos se dieron cita en el salón de plenos del Consistorio, donde fueron recibidos por la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero, y la concejal Gema Domínguez. Durante el acto, los jóvenes recibieron distintas ayudas sociales diseñadas y puestas en marcha por el equipo de Gobierno con el objetivo de "facilitar trámites tan importantes como la adquisición de la primera vivienda o la obtención del permiso de conducir".

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, destacó que "estas ayudas son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con los jóvenes y con las familias del municipio". "Queremos acompañarles en momentos importantes como la compra de su primera vivienda o la obtención del permiso de conducir, facilitando oportunidades y apoyando sus proyectos de futuro en Palos de la Frontera".

El Cheque Vivienda consiste en una prestación social de hasta 16.000 euros destinada a apoyar a los nuevos propietarios en los gastos derivados de la compra de su primera vivienda. La ayuda se compone de una subvención de 10.000 euros a fondo perdido, que no requiere devolución, y de un pósito municipal de hasta 6.000 euros. Además, puede solicitarse con independencia del tipo de inmueble adquirido, ya sea de nueva construcción o de segunda mano.

A continuación, fue el turno de los futuros conductores. Las ayudas están destinadas a la obtención de los permisos de conducción de las clases B (turismos), C + CAP (camiones) y E. El importe se abonará en dos pagos: el primero en el momento de la matriculación en la autoescuela y el segundo una vez obtenido el correspondiente permiso de conducción. En total, el Ayuntamiento hizo entrega de 30 de estas ayudas.

Para cualquier consulta o para presentar una solicitud, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Atención al Ciudadano o a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.