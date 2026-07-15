Palos de la Frontera (Huelva) pone a punto sus colegios y escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera acomete obras de adecuación en los centros educativos. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Como cada año, durante el periodo no lectivo, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) acomete diferentes obras de reformas, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza y puesta a punto de los edificios e instalaciones de los colegios Hermanos Pinzón y San Jorge, así como de las tres Escuelas Infantiles Municipales de la localidad. Una actuación acometida con medios propios.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha visitado los diferentes centros para comprobar de primera mano su estado y las necesidades detectadas a lo largo del pasado ejercicio.

Una reunión con la directiva de los colegios en la que han participado concejales, técnicos y responsables de las áreas municipales de electricidad, obras, aguas, carpintería, jardinería y limpieza, para abordar las directrices a seguir para que todo esté en correcto estado al inicio de las clases.

"La buena relación entre centros educativos e infantiles del municipio y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera permite que las aulas e instalaciones de los colegios y escuelas infantiles estén en perfecto estado para los alumnos, dando la bienvenida al nuevo curso", ha señalado la alcaldesa.

A lo largo de estas semanas se está procediendo a la remodelación completa del vallado que recorre todo el colegio Hermanos Pinzón, una medida que "garantiza la seguridad de los más pequeños durante sus horas de clases y de recreo". Además, se suma la creación de un aula TEA, un espacio de apoyo especializado y abierto dentro del colegio diseñado para alumnos con Trastorno del Espectro Autista. A estas acciones hay que añadir las labores de mantenimiento, revisión y reparación de persianas, puertas y ventanas, así como de otras instalaciones.

Además, cabe destacar la campaña de limpieza que está teniendo lugar en todos los centros. Un trabajo, aula por aula, que busca "garantizar las mejores condiciones de colegios y escuelas infantiles de cara al nuevo curso escolar".