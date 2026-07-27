Palos de la Frontera (Huelva) ultima la puesta a punto de sus instalaciones deportivas para la nueva temporada

Visita a obras de acondicionamiento de las instalaciones deportivas de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

En apenas un mes comenzará la nueva temporada deportiva en el Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera, por ello, durante estas semanas de vacaciones, en las que la actividad disminuye, se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento, reformas y mejoras con el objetivo de que todos los vecinos de la localidad puedan practicar su deporte favorito en "las mejores condiciones".

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, las labores se centran en la renovación integral del terreno de juego del campo de fútbol 7. Tras la retirada del césped artificial, deteriorado por el paso del tiempo y el uso continuado, se procedió a revisar la base asfaltada para comprobar su estado y nivelación. Una vez corregidos los desperfectos detectados, se instaló una capa de amortiguación que mejorará la experiencia de los deportistas y, comenzar así, la colocación el nuevo césped artificial.

La nueva superficie presenta "importantes ventajas". Se trata de un césped artificial de última generación, con "durabilidad certificada" y diseñado para ofrecer un rendimiento deportivo óptimo, garantizando al mismo tiempo la seguridad de jugadores y jugadoras. Además, cumple con la normativa europea en materia de sostenibilidad e impacto medioambiental.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por el concejal de Deportes, Juan Daniel Romero, visitó el avance de los trabajos de un proyecto que calificó de "ilusionante para todos los vecinos, especialmente para los aficionados al fútbol y al deporte en general".

Por otro lado, las obras del Pabellón de Usos Múltiples continúan avanzando a "buen ritmo". Esta actuación contempla la modernización y mejora de todos sus espacios, incluyendo la zona de vestuarios y el aula principal. Está previsto que los trabajos concluyan a lo largo del próximo mes, permitiendo poner a disposición de los vecinos unas instalaciones completamente renovadas.

Este espacio es utilizado habitualmente por las Escuelas Deportivas Municipales de Kárate y Ajedrez, además de acoger un amplio número de actividades deportivas y formativas. Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con "la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, apostando por espacios modernos, seguros y de calidad que fomenten la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la ciudadanía".