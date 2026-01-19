Palos (Huelva) muestra sus condolencias por el accidente y aplaza los actos del Plus Ultra, que incluían al rey

Archivo - Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA - Archivo

PALOS DE DE LA FRONTERA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha trasladado sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha aplazado los actos del centenario del Plus Ultra, que incluía la visita de Felipe VI.

En un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, ha señalado que el municipio está de luto y ha motrado las condolencias de la corporación municipal y "el dolor que siente" por el siniestro.

Por ello, Romero ha anunciado el aplazamiento de los actos del centenario del vuelo del Plus Ulta, que se iniciaban este jueves con la visita de Felipe VI al municipio. "Más adelante se celebrarán, pero ahora mismo el pueblo de Palos tiene que estar con toda la provincia, todos los heridos y todas las víctimas".

Así, ha recordado que este martes, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio, a las 12,00 horas, en la plaza Comandante Ramón Franco, para "honrar a todas las víctimas".