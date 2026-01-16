Palos prepara la jornada "histórica" del centenario del Plus Ultra con el rey Felipe VI presidiendo los actos

El rey Felipe VI. - Jorge Gil - Europa Press

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha presentado este viernes, junto al presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, los actos conmemorativos del Centenario del Vuelo del Hidroavión Plus Ultra desde el Puerto de Palos. La efeméride, que se celebrará el próximo 22 de enero, contará con la presencia del rey Felipe VI, quien presidirá los actos centrales de esta gesta histórica que en 1926 unió por primera vez a España y América por aire.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota, en la que ha indicado que en el acto también ha estado presente el concejal del consistorio palermo y delegado de la Unidad de Gestión de La Rábida, Juan Daniel Romero.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado el "calado" institucional de la jornada, señalando que desde el Consistorio llevan "más de un año trabajando intensamente en este acto y es un verdadero honor que el rey presida los actos conmemorativos".

Para Romero, supone un "orgullo" recibir al Rey Felipe VI en una fecha "de tal relevancia institucional", y ha hecho especial hincapié en que esta cita marcará un "hito histórico", al tratarse de la primera visita oficial de Felipe VI al municipio de Palos bajo su actual reinado. "El monarca vendrá a Palos de la Frontera para conmemorar una gesta en la que el municipio volvió a situarse como protagonista de una gran hazaña internacional", ha dicho la primera edil.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a "todos los ciudadanos de la provincia" para que se sumen a la celebración y participen "activamente" en los actos programados "para que toda la provincia se sienta partícipe de una jornada histórica que, cien años después, vuelve a poner en valor el espíritu descubridor y la relevancia de esta hazaña aeronáutica en la historia".

Por su parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha señalado que desde el organismo provincial se viene trabajando desde hace tiempo para que La Rábida esté preparada para acoger acontecimientos de esta dimensión. El pasado año se iniciaron distintas actuaciones de mejora y urbanización en el entorno, especialmente en el paseo que conecta con el Muelle de la Reina y en el área del monumento al Plus Ultra, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y dignificar un espacio de alto valor histórico y simbólico".

"La idea es clara, que La Rábida luzca en todo su esplendor y esté a la altura de un año excepcional. Un año en el que, además de esta visita, el enclave acogerá también la Cumbre Hispano-Lusa de Jefes de Gobierno del próximo día 29 y la llegada de una etapa histórica de la Vuelta Ciclista a España, el próximo mes de septiembre", ha subrayado.

LOS ACTOS

Para este "histórico" 22 de enero, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en colaboración con la Casa Real y el Ejército del Aire y del Espacio, ha diseñado un programa que integra la solemnidad institucional y la "alegría" popular.

La jornada comenzará a las 11,00 horas en el Salón de Plenos con el acto de hermanamiento oficial entre Palos y la ciudad argentina de Luján, representada por su alcalde, Leonardo Boto. A continuación, a las 12,30 horas, la música tomará el relevo con el concierto de la Banda del Acuartelamiento de Tablada en el Recinto Ferial.

La tarde estará marcada por la presencia del Rey Felipe VI, quien iniciará su agenda con una ofrenda floral y el descubrimiento de una placa conmemorativa en el monumento al Ícaro de La Rábida. Tras este tributo, el monarca se trasladará al Ayuntamiento sobre las 16,20 horas para visitar las exposiciones dedicadas a la efeméride.

Allí, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, se vivirá uno de los momentos más esperados por los palermos cuando el Rey salga al balcón consistorial para saludar a los vecinos en torno a las 16,40 horas. El broche de oro a este centenario lo pondrá un acto militar y una exhibición aérea del Ejército del Aire, que surcará el cielo del recinto ferial a partir de las 17,30 horas.

Esta histórica visita del Rey Felipe VI se suma a la "estrecha y dilatada relación" que la Casa Real española ha mantenido con Palos de la Frontera desde finales del siglo XIX. Desde que el Rey Alfonso XII visitara La Rábida en 1882, la presencia de la Corona ha sido "constante" en los hitos del municipio, destacando la asistencia de la Reina Regente María Cristina y el futuro Alfonso XIII en el IV Centenario del Descubrimiento en 1892 o el recibimiento de los propios "héroes" del Plus Ultra por parte de Alfonso XIII en 1926.

Ya en la etapa democrática, los reyes Juan Carlos y Sofía visitaron la localidad en diversas ocasiones, destacando su primera estancia oficial en la provincia en 1976 y la histórica presidencia del Consejo de Ministros en Palos durante el V Centenario en 1992. Para el actual monarca, esta cita supone su regreso oficial tras haber presidido, siendo aún príncipe, la salida de las réplicas de las naves colombinas en 1991 y el 75 aniversario del propio vuelo del Plus Ultra en el año 2001.

El vuelo del Plus Ultra, que partió de Palos el 22 de enero de 1926, recorrió 10.270 kilómetros hasta Buenos Aires. La tripulación --Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada-- realizó una de las mayores gestas de la aviación mundial. Como legado permanente de este centenario, el municipio trabaja en la creación de un museo en 'Villa Argentina' y en la construcción de una réplica del hidroavión a tamaño real.