Paradela insiste en corregir la planificación eléctrica para "no condicionar el renacer industrial de Huelva"

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Industria, Jorge Paradela, en comisión parlamentaria. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha insistido este miércoles en el Parlamento andaluz que la planificación eléctrica que plantea el Gobierno de España es "insuficiente" para los proyectos programados en Huelva, por lo que es "necesario" su "corrección para que "el renacer industrial de la provincia no se vea condicionado".

A pregunta del Grupo Parlamentario Vox en Comisión Parlamentaria relativa a "la garantía del suministro eléctrico en la provincia de Huelva", el consejero ha insistido en que la planificación estatal propuesta por el Gobierno para Huelva "resulta insuficiente tanto en el número de infraestructuras eléctricas como en inversión", y "no satisface las necesidades de demanda real del conjunto de la provincia, ni del sector empresarial".

En este sentido, ha explicado que de los 959 millones de euros de inversión que propone para Andalucía, se estima que el conjunto de infraestructuras con afección en Huelva "supone 215 millones de euros", pero "con una componente muy importante de mejoras para el conjunto de la red y no para proyectos concretos".

"De las 35 actuaciones que contempla el Ministerio, solo dos coinciden con las que solicitamos nosotros en marzo del 2024 y 14 son heredadas. Es decir, la mayoría son para lo que llaman adecuación de la red de transporte y mejoras de la red", ha abundado.

Por otro lado, ha señalado que de los 215 millones de euros que hay para Huelva en el borrador, "134 son para esas medidas que benefician al conjunto del funcionamiento eléctrico del país, pero no a Huelva o a proyectos concretos de la provincia".

Por ello, el consejero ha señalado que en las alegaciones presentadas se demanda "aumentar en un 11% la inversión en la provincia, pasando de 215 a 239 millones", pero "elevando el número de actuaciones que corresponden con proyectos concretos".

Además, ha indicado que "hay 119 proyectos industriales en toda Andalucía que no serían viables en el borrador de planificación", de los cuales "18, es decir, prácticamente el 20% están en la provincia de Huelva".

"Por tanto, ese renacer industrial y además basado en tecnologías limpias y en digitalización que estamos viviendo en Huelva, pues si no se corrige este borrador de planificación eléctrica, se vería seriamente condicionado para el futuro", ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha recordado que la provincia de Huelva dispone de un "importante" parque de generación eléctrica compuesto por 3.386 megavatios, el 14% del total de Andalucía, por lo que es "la tercera provincia en potencia eléctrica instalada tras Cádiz y Sevilla". Además, de la misma, el 49% corresponde a tecnologías renovables y es la primera provincia andaluza en cuanto a generación con biomasa, con un total de 137 megavatios, "la mitad de toda Andalucía".

Por otra parte, Paradela ha remarcado que desde el 2019 la potencia eléctrica renovable ha crecido en Huelva un 193%, "algo más incluso que la media andaluza".

No obstante, el consejero ha apuntado que la "situación de desventaja" de Andalucía reside en "la densidad de la red de transporte eléctrico", de la que la provincia de Huelva "no es ajena", ya que "su acceso a la red está limitado al no disponer de posiciones para grandes consumidores en las subestaciones de la provincia".

Al respecto, Paradela ha hecho a alusión a que el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de resolver provisionalmente, "por fin", los concursos de capacidad de acceso a demanda en los nodos de Cristóbal Colón y Palos, "principal condicionante para la ejecución de dos de los proyectos industriales más relevantes de la provincia: la planta de Moeve, que forma parte del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, y la planta CirCular de Atlantic Copper".

"No obstante, el excesivo tiempo empleado por el Ministerio en resolver estos concursos, que se podrían haber hecho de manera individual, y la planificación eléctrica aún pendiente afecta considerablemente al desarrollo del conjunto de inversiones previstas en Huelva. Tenemos los recursos, el capital y la tecnología para ser líderes globales en distintas cosas, pero desde luego en la producción de hidrógeno verde y el Gobierno de España tiene que estar a la altura", ha subrayado.

Asimismo, Paradela ha incidido en que la Junta ha autorizado "en tiempo récord" dos nuevas infraestructuras de transporte en 2025, la subestación de 220 kilovoltios de media tensión del Condado, "que alimentará el eje ferroviario Huelva-Sevilla", y la línea de 220 kilovoltios desde la subestación de Costa de la Luz a Puebla de Guzmán, "para reforzar el suministro en la faja pirítica".

PROYECTOS MINEROS

Por su parte, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha señalado que los numerosos proyectos en la provincia de Huelva "pueden y deben suponer una nueva etapa histórica de esplendor para la minería de Huelva" y "un renacimiento industrial, económico y social de una zona deprimida como es el Andévalo Minero".

"Pero hay sombra, ya que en la zona norte, oriental y central de la faja pirítica en torno a Riotinto, se prevé la expansión de complejos que ya disponen de infraestructura, pero en un sistema provincial saturado, por lo que hace falta refuerzo", ha subrayado.

Por su parte, en la zona norte-central, "hay instalaciones antiguas, por lo que los nuevos proyectos requerirán tramitación como nuevo punto de conexión, compitiendo entre ellos por la capacidad". Mientras que en la zona sur-central de la faja pirítica, con varios proyectos en el eje Valverde del Camino Veas, "la red tiene una capacidad disponible que será deficitaria para grandes consumos adicionales".

Pero el parlamentario ha mostrado su preocupación por "los grandes proyectos en la faja pirítica occidental", como el de Eméritas en Puebla de Guzmán, y otros en Paymogo, El Almendro y Villanueva de los Castillejos, que "tienen vocación de proyectos industriales, es decir, no solo traerán el mineral, sino que también piensan procesarlo", lo que requiere de "gran demanda eléctrica" y "dependerá de la entrada en servicio del eje Costa de la Luz, Puebla de Guzmán, de 220 kilovoltios, o bien requería de acuerdos energéticos alternativos".

"Más preocupante aún es que el pasado 20 de febrero, Red Eléctrica Española publicó el nuevo mapa de capacidades de su red para el quinquenio 2025-2030. El problema es que Red Eléctrica Española amplía su red, pero no va a disponer de posiciones libres en sus subestaciones para que conecten a estos grandes consumidores, cuando la fotovoltaica y la eólica no sean suficientes, como ha manifestado un conocedor de la materia, nos venden que amplía la capacidad de la red, pero no nos dan enchufes para conectarnos", ha finalizado.