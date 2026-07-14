La parroquia de la Asunción de Almonte (Huelva) avanza en los trabajos de pintura ante la Venida de la Virgen

Trabajos de pintura en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte (Huelva), para la Venida de la Virgen del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Almonte (Huelva), se prepara ya para la Venida de la Virgen del Rocío; con los trabajos de pintura dentro de las actuaciones previstas para acondicionar el templo ante la próxima llegada de la Patrona del municipio, que permanecerá durante los próximos nueve meses.

Según informa la Hermandad Matriz en nota de prensa, los trabajos de pintura cuentan con la colaboración de Pinturas Alejo, que ha donado más de 1.000 litros de pintura Proexil para esta actuación. La iniciativa cuenta también con la participación de Procolor, proveedor oficial de pinturas para el pintor profesional, mientras que la ejecución de los trabajos corre a cargo de Pinturas Almonte, empresa que ya ha participado en actuaciones similares en años anteriores.

La Hermandad Matriz de Almonte está implicada en este proceso y contribuye en las distintas actuaciones necesarias para que el templo reúna las condiciones adecuadas durante la estancia de la Virgen.

Los trabajos incluyen tareas de limpieza, revisión de instalaciones, pequeñas reformas, adecuación de espacios y la instalación de sistemas de seguridad, en coordinación con la parroquia.

La estancia de la Virgen del Rocío en la parroquia de la Asunción supone un importante esfuerzo organizativo, técnico y material. Por ello, la Hermandad Matriz viene siguiendo de cerca el desarrollo de estas tareas, que se irán intensificando en las próximas semanas conforme se acerque la fecha de la Venida.

La Virgen del Rocío saldrá de la aldea al atardecer del 19 de agosto y llegará a Almonte al amanecer del día 20. A partir de entonces permanecerá durante nueve meses en el templo parroquial almonteño, una estancia que marca la vida diaria no solo de la Parroquia, sino de todo el pueblo.