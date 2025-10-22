Pasan a disposición judicial los detenidos por el apuñalamiento mortal en Punta Umbría (Huelva)

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas, a los dos detenidos el pasado lunes por el apuñalamiento mortal a una tercera persona en el transcurso de una discusión entre varios "conocidos".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, que ha precisado que han sido puestos a disposición del juzgado de guardia, toda vez que este martes el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decretó el secreto de sumario sobre esta agresión.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de "extrema gravedad".

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se detuvo a dos personas relacionadas con la agresión.