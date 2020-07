Pepa González Bayo (PSOE), nueva alcaldesa de Cartaya (Huelva) tras la renuncia de Landero

CARTAYA (HUELVA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista Pepa González Bayo ha sido elegida este viernes como la nueva alcaldesa de Cartaya (Huelva) en un pleno extraordinario celebrado apenas cuatro días después de la sesión plenaria en la que el cabeza de lista socialista en las pasadas elecciones municipales, Alexis Landero, formalizó su renuncia tal y como había anunciado tres días después de prosperar la moción de censura contra el equipo de gobierno, liderado por el popular Manuel Barroso.

De este modo, la pasada semana la Agrupación del PSOE de Cartaya aprobó por aclamación que la senadora Pepa González Bayo optara a la Alcaldía de Cartaya en el pleno que este Ayuntamiento ha celebrado este viernes. Así, la socialista ha contado con los nueve votos a favor de PSOE, IU y el edil de Cs, y ha tenido frente las opciones de Manuel Barroso, que ha conseguido los tres votos del PP y de Juan Polo, que ha obtenido los cinco votos de ICAR.

González Bayo era hasta ahora la número dos del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento y primera teniente de alcalde. Por ello, y tras la renuncia a la Alcaldía materializada el pasado lunes en un Pleno extraordinario por Alexis Landero, González Bayo asumió también y de forma provisional el cargo de alcaldesa en funciones hasta que este viernes se ha formalizado la elección a la alcaldía.

Durante su discurso de investidura, González Bayo ha dado su agradecimiento a "toda la familia socialista" por su apoyo y Alexis Landero, del que ha destacado que "no ha dado un paso al lado, sino al frente, al camino de la honestidad y la lealtad a Cartaya", al tiempo que ha destacado "el interés" de Landero por Cartaya "por delante del suyo propio", añadiendo que "querer a un pueblo es darlo todo por él y tú lo has hecho".

La alcaldesa de Cartaya ha destacado que es la primera mujer que está frente al Consistorio local, apuntando que "muchas concejalas municipales han luchado por la igualdad" y ha aseverado que se va "a dejar la piel por este pueblo que pronto será una ciudad".

Bayo ha indicado, además, que trabajará para conseguir una Cartaya "más justa y más tolerante" y que se ha marcado 16 líneas de trabajo con 30 medidas que comenzará a aplicar "inmediatamente".

Tras ser proclamada alcaldesa, Alexis Landero se ha acercado para fundirse en un abrazo con la nueva alcaldesa de la localidad, después de renunciar a la Alcaldía en el pleno extraordinario del pasado lunes.

LA RENUNCIA DE LANDERO

La controversia ha estado muy presente estos días en Cartaya ya que después de las tres formaciones registraran la moción, el entonces alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, presentó una denuncia contra el portavoz del grupo municipal socialista y candidato a la Alcaldía por el PSOE, Alexis Landero, por un supuesto delito de soborno continuado, así como salieron a luz unas polémicas grabaciones.

Tras ello, con un "hasta luego, porque esto no es un adiós, sino un paréntesis" y un "profundo agradecimiento a todos los cartayeros y cartayeras que me han apoyado y no han dejado de mostrarme su cariño en estos días", concluyó Alexis Landero su última intervención como alcalde de Cartaya durante el pleno extraordinario del día 13 en el que renunciaba a la Alcaldía, a la que llegó tras prosperar la moción de censura el pasado 6 de julio.

Landero comenzó entonces su intervención dejando claro que renunciaba al cargo "para cumplir su compromiso", y lo hacía "con orgullo, honradez, honestidad, satisfacción y dolor", porque "muchos cartayeros le piden que no lo haga, pero precisamente son Cartaya y su futuro los que me mueven a hacerlo".

Además, en la misma aseguró que "esto es sólo un hasta luego, porque voy a defenderme de la basura mediática que han vertido sobre mí, y hago esta pausa para evitar que todo ello pueda afectar a la imagen del pueblo de Cartaya". Ha añadido al respecto que "cuando mi honorabilidad esté reconstituida, volveré", y mientras tanto, "seguiré luchando por mi pueblo allá donde me encuentre".

La moción de censura la registraron el pasado día 22 las tres formaciones debido a "la situación de inestabilidad e ingobernabilidad que hay en estos momentos en el Ayuntamiento de Cartaya, donde la alcaldía la ostenta el representante de una formación política con sólo tres concejales y sin el apoyo mayoritario de la corporación", de manera que eso es lo que llevó a PSOE, IU y Cs a dar "este paso adelante".