El PGOM de Huelva volverá a pasar por pleno por "transparencia y seguridad jurídica"

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha señalado este lunes que la aprobación del avance del Plan General de Ordenación Municipal volverá a pasar por el pleno ordinario de este mes de diciembre por "transparencia y mayor seguridad jurídica".

Al respecto, en una nota, el Consistorio apunta que, "si bien la Junta de Gobierno tiene potestad para ratificar su tramitación, un informe jurídico encargado por el área de Urbanismo considera que el respaldo del pleno como órgano superior municipal reforzaría su tramitación", al tiempo que "supone un impulso al espíritu abierto y participativo que debe regir un documento que fija las líneas maestras del desarrollo urbano de la capital en las próximas décadas".

El equipo de Gobierno ha señalado que "tras el bloqueo por parte de la oposición a su aprobación el pasado 24 de noviembre, por la falta de apoyo de PSOE, Vox y Con Andalucía", pidió a los servicios jurídicos municipales "un informe que avalase las distintas opciones para su tramitación con plenas garantías".

Señala que la legislación urbanística andaluza "no define el órgano municipal que debe aprobar el documento de avance", por lo que "es preciso acudir a la legislación básica de Régimen Local, que en el caso de Huelva es la referente a los Municipios de Gran Población". El informe elaborado por el secretario del Ayuntamiento fija que "al no considerarse el avance un instrumento de planteamiento general podría admitirse que la competencia sería de la Alcaldía (Junta de Gobierno)".

No obstante, añade que "con independencia de lo anterior, resulta que es evidente que es práctica habitual en los municipios españoles que los avances de planeamiento general, por su relevancia, los apruebe el pleno, órgano en el que están presentes todos los miembros de la corporación y así se ha pretendido en Huelva. Decisión a la que nada se puede reprochar".

Por este motivo, este mismo informe jurídico concluye que "carece de sentido en el caso de someterse el mismo a la decisión del Pleno exigir el quorum de votación de la mayoría absoluta". Por lo tanto, bastaría con una mayoría simple en el próximo pleno. Asimismo, indica que el mismo criterio es aplicable para el Documento Inicial Estratégico.

Según este informe, el equipo de Gobierno señala que ha decidido llevarlo de nuevo al pleno previsto para el 22 de diciembre, "al objeto de dar mayor seguridad jurídica por no estar definido de forma expresa el órgano competente en la ley urbanística andaluza y asegurar el proceso ante cualquier bloqueo judicial posterior". Al mismo tiempo, remarca que "permite garantizar un debate abierto y transparente sobre un tema trascendental para el futuro de la ciudad".

"Podríamos haberlo aprobado hoy en la Junta de Gobierno, pero entendemos que un documento de esta trascendencia debe nacer de un consenso y diálogo. Es por ello que volveremos a ofrecer el próximo 22 a los partidos de la oposición la oportunidad de retratarse de nuevo, de demostrar si están a favor de convertir en zona verde el Parque de Isla Chica, la defensa de los cabezos o crear mil viviendas de VPO en San Antonio-Montija", ha manifestado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias.

EL PGOM

El equipo de Gobierno subraya que el Avance del PGOM "recoge importantes novedades y da respuestas a históricas demandas de los onubenses" y destaca "la asignación como Sistema General de Espacios Libres a los cabezos de la ciudad, blindando su protección y preservación definitiva", la "consolidación del parque del antiguo estadio de Isla Chica como zona verde protegida, garantizando que nunca podrá construirse en él", el crecimiento residencial hacia el norte, a través de San Antonio-Montija y el área tras los tanatorios, "con mil VPO previstas".

También la creación de "un nuevo polo de actividad industrial en el norte del término municipal, mediante la transformación de suelo rústico en industrial en el entorno del actual centro penitenciario", la definición de la red de espacios libres que estructurará la ciudad del futuro" el "impulso del acercamiento de la ciudad a la ría en el área norte portuaria, configurando el siguiente área de desarrollo urbano tras la integración del Muelle de Levante", el reflejo del trazado futuro del AVE y "su conexión con Faro", así como "la ordenación de los suministros energéticos asociados al crecimiento urbano".