El pintor Fran Mora firma el cartel de la edición 52 del Festival de Huelva con "una explosión de luz y color"

Presentación del cartel de la edición 52 del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre, ya tiene imagen oficial. El cartel, obra del artista onubense Fran Mora, ha sido presentado este jueves en la caseta del certamen onubense de las Fiestas Colombinas, donde se ha dado a conocer una propuesta plástica que, bajo el título 'La luz con el tiempo dentro', rinde homenaje a la riqueza cultural y creativa del cine iberoamericano inspirándose en uno de los versos más universales del poeta Juan Ramón Jiménez.

Según ha indicado el certamen en una nota de prensa, la presentación ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros del Patronato de la Fundación, entre ellos el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la delegada provincial de Cultura de la Junta en Huelva, Pastora Giménez; el director del Festival, Manuel H. Martín; y el autor del cartel, Fran Mora

El acto también han contado con la presencia de representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras del Festival, como la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, entre otros.

La obra, que bebe y se inspira en los versos universales del poeta Juan Ramón Jiménez, 'la luz con el tiempo dentro', transforma la luz en multitud de colores como muestra de la diversidad y la riqueza cultural del cine iberoamericano. Como si de un lienzo vivo se tratara, esta pieza explora "las texturas y matices que laten en el alma de Iberoamérica, transformando la cámara cinematográfica en un emisor pictórico donde el tiempo ha quedado suspendido".

Aquí, el cine "no solo registra imágenes; captura las miradas de sus creadores para destilar el paso de los años en cada pigmento, lanzando una vibrante explosión cromática que, al proyectarse, nos devuelve la memoria, la piel y la luz de la cinematografía de uno y otro lado del atlántico".

EL AUTOR

Fran Mora (Valverde del Camino, Huelva, 1979) es un reconocido artista contemporáneo de proyección internacional. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y formado con becas artísticas en Palermo, Marruecos y Marsella, su obra destaca por su estilo minimalista, en la que emplea una técnica basada en la mezcla de capas de yeso y óleo. Mediante este proceso, logra difuminar objetos cotidianos para dar origen a una atmósfera nebulosa y contemplativa.

Su obra pictórica ha trascendido fronteras y se ha expuesto en ferias internacionales en Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Londres o Singapur. Asimismo, ha sido distinguido con la Medalla de Honor en el XXIX Premio BMW de Pintura, un galardón entregado por la Reina Sofía.