El Plan Infoca continúa las labores para controlar el incendio de Lucena del Puerto (Huelva), ya estabilizado

Zona afectada por el incendio forestal declarado en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúan trabajando para tratar de controlar el incendio forestal declarado el pasado miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que se encuentra estabilizado desde las 12.35 horas del jueves.

Según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, en la zona se encuentran trabajando un grupo de bomberos forestales, un camiones y dos helicópteros semipesados para tratar de enfriar la zona y poder darlo por controlado lo antes posible.

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo en menos de 24 horas, ya que este miércoles por la mañana quedó extinguido otro que comenzó en la tarde del martes.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana del miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20.00 horas del martes y quedó controlado a las 23.14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.