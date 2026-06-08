El Plan Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado el pasado jueves en Alosno (Huelva)

Incendio forestal de Alosno. - PLAN INFOCA

ALOSNO (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido en la noche de este domingo 7 de junio el incendio forestal declarado el pasado jueves por la tarde en Alosno (Huelva), además de afectar también a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, y que calcinó alrededor de unas mil hectáreas.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, el incendio se dio por extinguido a las 23,10 horas de este domingo. Este fuego obligó el pasado viernes a elevar, a las 10,20 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio.

En la zona llegaron a trabajar hasta un centenar de efectivos y 17 medios aéreos. EMA 112 atendió a las 18,30 horas del pasado jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio.

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Policía Local, así como a los ayuntamiento de Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, ya que el fuego afectaba a los tres términos municipales, aunque sin afección a la población ni a infraestructuras vulnerables.

De otro lado, el Plan Infoca ha dado por controlado en la madrugada de este lunes 8 de junio el incendio declarado a las 14,30 horas del domingo en el término municipal de Lepe en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del campamento de actividades de ocio Waingunga sin que ninguno de ellos se viera afectado.

Asimismo, el sábado por la noche se dio por extinguido el incendio generado el martes 5 de junio por una reproducción del que se produjo el domingo 31 de mayo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que contaba con dos focos.

El fuego generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado por el terreno, ya que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".