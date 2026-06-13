El Plan Infoca logra controlar el incendio declarado en el paraje El Moralejo de Almonte (Huelva)

Archivo - Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca han logrado controlar a las 21,45 horas un incendio que se ha declarado en la tarde de este sábado, 13 de junio, en el paraje El Moralejo de Almonte (Huelva), y que ha requerido de la movilización de un helicóptero pesado y de dos aviones de carga en tierra.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.

Por otra parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado a las 14,30 horas de este viernes el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos, que se extendió también a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, y que ha afectado a alrededor de 5.000 hectáreas.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta el viernes 12 de junio un total de 61 intervenciones por incendios forestales, conatos de incendios forestales, o que han requerido intervención sus efectivos. De esas 61 salidas, más de la mitad (39) se han dado desde el inicio de mayo hasta el 12 de junio.