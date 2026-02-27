Las playas de Huelva se preparan para la Semana Santa tras el paso de los temporales, con problemas puntuales

Máquinas trabajando en la puesta a punto de las playas de Ayamonte tras los temporales. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios costeros de la provincia de Huelva se encuentran inmersos en los preparativos de sus playas de cara a la Semana Santa, así como realizando las labores de limpieza de las mismas y los arreglos estructurales de las zonas que se han dañado por el tren de borrascas que ha azotado la comunidad autónoma durante el mes de febrero.

De este modo, Matalascañas, El Portil e Isla Cristina son las que encuentran mayores problemas en algunos puntos, aunque se trata de playas que cuentan con muchos kilómetros de costa. De este modo, Isla Cristina, que ha tenido desperfectos en la Playa Central, cuenta con 12 kilómetros de playas en su término, mientras que el municipio de Almonte tiene 56 kilómetros de costa, desde Mazagón hasta la desembocadura del Guadalquivir, aunque solo tiene construido cuatro kilómetros y se encuentra ejecutando las obras en un tramo de 125 metros en el paseo marítimo de Caño Guerrero, que se prevé finalizado antes de verano.

Por su parte, el Ayuntamiento de Punta Umbría inició tras los temporales una obra de emergencia de protección del litoral portileño tras los destrozos existentes en la primera línea de playa de El Portil, agravados por el paso de las últimas borrascas.

Asimismo, el Consistorio puntaumbrieño ha llevado a cabo durante la última semana una actuación extraordinaria y urgente de limpieza en toda la playa, tras los efectos de los últimos temporales y borrascas. Los trabajos han superado la retirada de diez cubas de gran capacidad, equivalentes a 200 metros cúbicos de residuos naturales, principalmente troncos y ramas arrastrados por los ríos hasta la costa, toda vez que han indicado a Europa Press que se continúan con las labores, ya que siguen apareciendo restos procedentes de los temporales.

En cuanto a Isla Cristina, continúan las obras de emergencia iniciadas hace ya meses en el entorno de la Playa Central, con el inicio de una nueva fase de colocación de piedra de escollera. En una primera fase, se instalaron 180 toneladas de este material; en una segunda otras 300 toneladas; y en esta tercera fase, que comenzará en los próximos días, se añadirán 600 toneladas más, sumando por el momento un total de 1.080 toneladas.

Estas actuaciones se desarrollan entre la Playa Central y el camino Santana, a la altura del chiringuito La Sardina, en la zona de poniente. Asimismo, en la zona de levante se ha ejecutado un frente de escollera frente al Chiringuito Almalu I, situado frente al Camping Giralda, con el fin de evitar que futuros episodios marítimos sigan erosionando este enclave. En términos generales, se ha conformado una barrera de piedra de escollera en paralelo al paseo marítimo para frenar la erosión y proteger las zonas más sensibles.

De cara la Semana Santa, la concejal de Turismo y Playas de Isla Cristina, Isabel López, ha explicado a Europa Press que lo que se va a hacer ahora mismo es "es acondicionar accesos, aparcamientos", así como "retirar arena" acumulada por los temporales y "hacerlas accesibles a las personas" y se pondrán "lavapiés", toda vez que seguirán "trabajando" hasta el inicio de la temporada estival "para tenerlas acondicionadas al cien por cien" con los módulos necesarios.

Desde el Ayuntamiento de Ayamonte han señalado que los últimos temporales y, sobre todo, el desembalse de la presa de Alqueva-Pedregao han dejado "muchos residuos" en sus playas, por lo que "en las últimas semanas" se ha procedido a la limpieza de todos esos restos y también se han llevado a cabo actuaciones "destinadas a la creación de la duna correspondiente"; medida "fundamental" para la protección del litoral.

Otros trabajos han incluido la reposición del vallado de acceso a la playa de Isla Canela y, de cara a Semana Santa, se sigue trabajando en el acopio de cañas y retirada de residuos; y "en los próximos días se avanzará con las tareas de preparación para la Semana Santa". La previsión es que estén "completamente retirado todos los residuos" y la previsión es que las playas "estarán listas", al tiempo que el Consistorio ayamontino señala que es conocedor de que "habrá establecimientos y algunas cadenas hoteleras abiertos para entonces".

De la misma manera, el Ayuntamiento de Cartaya ha señalado que los temporales han dejado daños "importantes" en pasarelas y en accesos, así como que hay falta de arena en algunas zonas, por lo que realizará una reposición de los accesos para facilitar la llegada a la playa.

"PUESTA A PUNTO" DE MATALASCAÑAS

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte se encuentra preparando la playa para la llegada de la Semana Santa y señala que las últimas lluvias y temporales "no solo han traído gran cantidad de residuos, sino que también han provocado acumulaciones de arena en el entorno del paseo marítimo y accesos al litoral".

Por ello, los trabajos de puesta a punto del litoral incluyen la retirada de la arena desplazada por el viento, el allanamiento de las zonas de acceso y la posterior instalación de pasarelas de madera que "facilitarán la entrada al arenal". Asimismo, se están llevando a cabo labores intensivas de limpieza y retirada de materiales y arrastres depositados tras los temporales, según ha informado en sus rede sociales.

Palos de la Frontera y Moguer, que comparten la gestión de la playa de Mazagón, han señalado que los daños en esta zona no han sido importantes, por lo que se procederá al acondicionamiento habitual para las visitas en Semana Santa. Según han indicado desde el Ayuntamiento de Moguer, se está interviniendo en el acceso desde la paya del Parador para arreglar la retirada de residuos y el arreglo de desperfectos, que se centran en el firme de la bajada, por lo que se compactará la arena para que sea segura para los usuarios.

LEPE, CON PLAN DE PLAYAS AL 60%

Finalmente, el Ayuntamiento de Lepe activará en Semana Santa el dispositivo del Plan de Playas al 60% para La Antilla, desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, que se mantendrá activo todos los fines de semana hasta el 15 de junio, cuando estará operativo al cien por cien, según ha indicado la concejal de Playas y Turismo, Elena Vélez, a Europa Press.

De esta manera, Vélez ha explicado que se pondrá el dispositivo de vigilancia en playas de Protección Civil, "en horario tanto de mañana como de tarde", así como los aseos públicos estarán funcionando, al tiempo que ha explicado que se ha trabajado "todo el año" en el mantenimiento de la playa, "tanto de obras, como de poda o limpieza", toda vez que ha destacado que los temporales "no han azotado muy fuerte a la playa".

Por ello, los trabajos que se están realizando son de retirada de residuos naturales que llegan a la costa tras los temporales y se están colocando algunas de las pasarelas de entrada a la playa y contenedores para la recogida de residuos.

Asimismo, ha indicado que están buscando fecha entre marzo y abril para realizar, junto a un movimiento ciudadano, una actividad de limpieza en la playa, sobre todo en la zona de Santa Puta y Nueva Umbría "porque es cierto que el temporal ha arrastrado mucha maleza, boyas, etc., por lo que se está organizando una batida con voluntarios para reforzar el servicio de limpieza".

A pesar de los esfuerzos, los ayuntamientos trabajan con la mirada puesta en el horizonte de posibles nuevos temporales que azoten la provincia antes de la llegada de Semana Santa que puedan generar nuevos problemas en la costa de Huelva.