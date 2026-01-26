El Pleno de Almonte (Huelva) hace efectivo el paso del concejal Tomás Ruiz al grupo de no adscritos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Almonte. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha hecho efectivo este lunes en sesión ordinaria el paso del concejal Tomás Ruiz del grupo Ilusiona al grupo de concejales no adscritos, tal y como él mismo había solicitado.

Así, al inicio de la sesión y tras guardar un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz, la secretaria del Ayuntamiento ha leído el acta que recoge la renuncia de Tomás Ruiz como concejal de Ilusiona, del que formaba parte desde 2023, sin que se haya esgrimido ninguna razón, así como su solicitud para pasar al grupo de ediles no adscritos.

Solicitud que ha sido aceptada, porque el alcalde de Almonte, Francisco Bella, le comunicaba a la Corporación que a partir de ahora Ruiz formaba parte del grupo de concejales no adscritos y ha comenzado a ejercer como tal a lo largo del Pleno.

De este modo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), compuesto por miembros de la formación Ilusiona, ha quedado en minoría después de que el concejal de Turismo, Tomás Ruiz, haya solicitado pasar al grupo de concejales no adscritos, compuesto por tres exmiembros del PP y un exconcejal del PSOE. La mayoría absoluta en el municipio se sitúa en once concejales y, con esta circunstancia, Ilusiona pasaría a tener diez.

De este modo, el equipo de Gobierno, que hasta el momento contaba con once concejales, pasaría a tener diez y la oposición sumaría uno más, con lo que contabilizaría también un total de diez: Tres del PSOE, dos de Mesa de Convergencia, uno de Vox y cuatro concejales no adscritos --tres de ellos anteriormente del PP y otro que pertenecía al PSOE--.

Ilusiona, con Paco Bella como cabeza de lista, ganó las elecciones municipales de mayo de 2023 --al igual que en las pasadas elecciones de 2019-- aunque en esta ocasión consiguió mayoría absoluta, con once concejales, mientras que fueron nueve los que consiguió en los anteriores comicios --en los que finalmente Mesa de Convergencia ostentó la Alcaldía con dos ediles y con el apoyo de seis ediles del PSOE y tres del PP--.

Asimismo, el PP consiguió tres ediles --también contaba con tres desde las pasadas elecciones-- que pasaron a formar parte del grupo de concejales no adscritos después de que el Comité Autonómico de Derechos y Garantías avalara la expulsión de dos ediles a los que la dirección provincial acusaba de haber cometido una infracción "muy grave" por "deslealtad al partido". Tras ello, dimitió el tercer concejal de la formación.

De otro lado, el PSOE, que gobernó desde 2015 a 2019 con mayoría simple de diez concejales, logró cuatro ediles --uno de ellos también pasó finalmente al grupo no adscrito en 2024-- y Mesa de Convergencia obtuvo dos. Por otro lado, Vox entró por primera vez en el Ayuntamiento de Almonte con un concejal, mientras Independientes se quedó fuera --obtuvo un edil en las pasadas elecciones--.