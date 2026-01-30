El Pleno del Ayuntamiento aprueba las Medallas y Honores tras un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz

Minuto de silencio por las víctimas de Adamuz antes del inicio del Pleno Extraordinadio del Ayuntamiento de Huelva para aprobar las Medallas y Honores de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado este viernes en Pleno extraordinario la concesión de las Medallas y Honores de la Ciudad. Una sesión prevista inicialmente para el 20 de enero, pero que fue suspendida como muestra de luto y respeto por el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, en el que resultaron afectadas familias tanto de la capital como de distintos municipios de la provincia.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en una sesión, que ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del trágico accidente registrado en la localidad cordobesa de Adamuz, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido la sensibilidad mostrada por las personas y entidades galardonadas, al aceptar el aplazamiento del acto institucional de entrega de distinciones.

"Quiero agradecer a los homenajeados su comprensión y sensibilidad, por entender que no era el momento de la celebración y colaborar con el aplazamiento del acto a causa de la enorme tragedia que nos golpeó a todos", ha señalado.

En relación a las medallas, la alcaldesa ha subrayado que "no son solo una distinción honorífica, sino un reconocimiento colectivo que representa el agradecimiento de toda una ciudad", destacando que estos honores "refuerzan nuestra identidad y ponen en valor el esfuerzo, el compromiso y el amor por Huelva".

Asimismo, ha trasladado, en nombre de toda la Corporación Municipal y de la ciudadanía, "la más sincera enhorabuena". "Gracias por vuestro ejemplo y por llevar el nombre de Huelva siempre con dignidad y honor", ha abundado.

El Pleno, con la abstención del Grupo Mixto, ha dado luz verde a la concesión de los títulos de Hijos Predilectos a Toni González, por su "destacada labor" al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías y su contribución al impulso de la Semana Santa onubense, y a Guillermo Orozco, a título póstumo, en reconocimiento a su "brillante trayectoria internacional" como tenor y al "profundo amor que siempre manifestó por su ciudad".

Asimismo, se ha aprobado el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad para Diego Velo, como reconocimiento a una vida dedicada al desarrollo del sector agrícola y al progreso económico de la provincia, manteniendo a sus más de noventa años una vinculación activa y ejemplar con Huelva.

En cuanto a las Medallas de la Ciudad, el Ayuntamiento ha distinguido a la empresa Hermanos Castaño, por "su histórica trayectoria empresarial y su aportación al desarrollo económico"; a Manuela Vázquez, por "su compromiso con la igualdad y el emprendimiento femenino"; y a Jaime de Vicente, por "su decisiva contribución a la vida cultural de Huelva y al fortalecimiento de los lazos iberoamericanos".

La Medalla al Arte ha recaído en David de Miranda, como "uno de los máximos exponentes actuales del toreo surgidos de la provincia"; mientras que la Medalla al Deporte ha sido concedida al Club Piragüismo Tartessos, por sus éxitos deportivos y su labor social y de fomento del deporte base.

Igualmente, se ha otorgado la Medalla a la Trayectoria Empresarial a Olvido Garrido, "referente del comercio tradicional y del emprendimiento ligado a las tradiciones onubenses"; la Medalla a la Tradición a la Hermandad de la Santa Cruz, por "su consolidada aportación a la Semana Santa de Huelva"; y la Medalla al Trabajo a Rafael Núñez, por "casi cinco décadas de dedicación ejemplar a la hostelería local".

Por último, la Medalla a la Solidaridad ha sido concedida a la Asociación Española Contra el Cáncer, en reconocimiento a "más de medio siglo de apoyo continuado a pacientes y familias, así como a su labor en prevención, acompañamiento y promoción de hábitos de vida saludables".

De otro lado, el Pleno ha aprobado la incorporación de nuevos nombres al callejero de la ciudad, como reconocimiento permanente a personas que "dejaron una huella destacada en la vida social, cultural, educativa, institucional y solidaria de Huelva". De este modo, se ha acordado dedicar espacios públicos a Ángela Ortega Garrido, José Carlos Roca Prieto, José Enrique Sánchez Núñez, María Luisa Sosa Fontenla (Madre Luisa) y Antonio Germán Pontón Práxedes, cuyos nombres pasarán a formar parte del patrimonio urbano de la capital.