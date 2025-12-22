El Pleno de Diputación de Huelva pide al Gobierno la derogación del deslinde establecido en las marismas de Doñana

Último pleno del año en la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha aprobado, en el transcurso de su última sesión plenaria del año en curso, diversas mociones relativas a la derogación del deslinde establecido por el Gobierno central en las marismas de Doñana, así como en defensa de los trabajadores autónomos y para la mejora de los servicios de transporte público en la provincia de Huelva.

Con el voto favorable de PP y de Vox, con la abstención del PSOE y el voto en contra de La Izquierda de Huelva, el Pleno de la Diputación ha aprobado la moción de los populares en la que se solicita al Gobierno central la derogación del deslinde recientemente establecido en las marismas de Doñana.

El requerimiento se dirige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que anule la orden del 10 de octubre del año en curso, que define el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de aproximadamente 118.772 metros en las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en Huelva, y Aznalcázar en Sevilla.

En la iniciativa de los populares, defendida por el diputado de Medio Ambiente, Arturo Alpresa, se insta al ministerio a "rectificar en su política de intervención unilateral" sobre Doñana, "abandonando su interés por invadir competencias y la ruptura del consenso, retornando al modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial que un espacio tan valioso requiere para su conservación". "No vemos coherente el deslinde que se propone desde el Gobierno central", ha dicho Alpresa.

Por ello, en la moción se insta a "respetar" a la comunidad científica, las entidades locales, y todas las instancias representadas en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y a "atenerse a las valoraciones e informes del mismo y respetarlos a la hora de regular los bienes de dominio público marítimo-terrestre de las marismas de Doñana".

En la moción también se pide un calendario "detallado y sin demoras" para la mejora de la estación de tratamiento de aguas residuales de Matalascañas y la ejecución de "importantes infraestructuras" como la presa de Alcolea, el desdoblamiento del túnel del San Silvestre, y la transferencia de recursos hídricos a la cuenca del Guadalquivir.

Finalmente, se ha hecho un llamamiento a la Junta para que "continúe con su política de conservación del patrimonio natural andaluz, especialmente el de Doñana, promoviendo un consenso amplio y reconociendo los fondos asignados para su renaturalización y las infraestructuras hídricas en el presupuesto andaluz de 2026, así como la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión ambiental de la finca Veta la Palma".

POLÍTICA FISCAL DE AUTÓNOMOS

La segunda de las mociones presentadas por el grupo popular ha contado con el voto en contra del PSOE y de la coalición de izquierdas, así como con la abstención de Vox. En ella, los populares, a través de su portavoz, Rocío Moreno, "rechazan la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos siete años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".

"Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local", señala.

En la moción aprobada se insta al Gobierno de España a "cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023", impulsando "de manera inmediata" las reformas "pendientes" en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, y "estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector".

Al mismo tiempo, se insta al Gobierno de España a aplicar de forma "inmediata" el régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea, que "permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros", lo que "supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo".

Por último, la Diputación muestra su "apoyo y reconocimiento" a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de la provincia de Huelva, reafirmando su "compromiso" de "impulsar medidas municipales de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización".

MOCIONES DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a las mociones de la oposición, se ha aprobado, con el apoyo del PP y del PSOE, y la abstención de Vox, la moción de La Izquierda para mejorar los servicios de transporte público en la provincia de Huelva.

En la iniciativa se insta a la Junta de Andalucía a adoptar medidas "urgentes y estructurales" para incrementar la oferta de transporte público por autobús en la provincia de Huelva, mediante el aumento de frecuencias y el refuerzo de las líneas comarcales para que cada población esté suficientemente conectada con los municipios donde se encuentran las oficinas que les corresponden del SAE, del SEPE, de AEAT y con sus hospitales de referencia.

Al mismo tiempo se insta a la Junta a desarrollar un estudio para analizar las necesidades de creación de líneas de transporte intermodales desde las La Palma del Condado y Huelva capital hacia el resto de municipios onubenses, con objeto de realizar un Plan de Intermodalidad y Refuerzo de Autobuses de la provincia de Huelva.

El plan incluirá un diagnóstico actualizado de todas las líneas de la provincia, propuestas de ajuste, medidas para la conexión intermodal con las estaciones de La Palma del Condado y Huelva capital, con servicios sincronizados y lanzaderas; alternativas para municipios de baja densidad poblacional, estimación provisional de costes y propuestas de financiación --recursos propios, fondos europeos y/o fondos estatales--, así como una calendarización de la implementación del Plan con indicadores de seguimiento, entre otros aspectos.