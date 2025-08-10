La población en Huelva sigue aumentando gracias a extranjeros, aunque por primera vez en años crece la nacional

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha registrado un nuevo incremento de la población de 939 habitantes en el segundo trimestre del año, un 0,17% con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 539.271 ciudadanos, gracias a la subida de la población extranjera y el incremento de la nacional por primera vez desde al menos 2022, según los datos provisionales de la Encuesta Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según estos datos, consultados por Europa Press, la provincia continúa su tendencia de crecimiento, ya que solo el último año se ha incrementado en 2.506 habitantes, una subida del 0,49%, aunque el grueso de ese aumento se ha producido en los seis meses de este 2025. Además, comparando con finales de 2021, el alza ha sido del 1,70%.

Este crecimiento se debe a que vuelve a subir la población extranjera, aunque por primera desde al menos 2022 lo hace también la nacional. Así, a 1 de julio de 2025 se contabilizaron 71.437 personas extranjeras o nacionalizadas, es decir, 1,24% más que en el trimestre anterior.

Además, si se compara con hace año, el incremento se eleva al 4,64%, o si se toma de referencia el tercer trimestre de 2022, la cifra aumenta al 15,57%.

Por otro lado, los nacidos en España han crecido por primera vez en varios trimestres, aunque tan solo representa el 0,01%, ya que se han contabilizado 467.834 personas, frente a las 467.770 del periodo anterior.

Sin embargo en el acumulado anual es donde se percibe la bajada, ya que supone un descenso del 0,17 personas, mientras que comparado con el tercer trimestre de 2022 (470.925), supone el 0,65% menos.

En cuanto al conjunto de Andalucía, la población en Andalucía apenas ha aumentado a 1 de julio de 2025, con un total de 8.696.038 habitantes y un incremento de 8.290 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población se acercó a las 50.000 personas (48.788).

A nivel nacional, España registra un nuevo record de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).