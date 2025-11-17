La Policía Nacional presenta en Valverde del Camino (Huelva) la nueva Unidad Vidoc para expedir DNI y pasaportes

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huelva ha presentado en Valverde del Camino la nueva Unidad Vidoc, un vehículo Vehículo Integral de Documentación en el que se expide el DNI y el Pasaporte en el acto, sin tener que acudir a las oficinas de Documentación, "agilizando con ello el proceso de expedición", que dura aproximadamente unos diez minutos, lo cual "se lleva a cabo con la implantación de tecnología digital avanzada para la captura de datos y la impresión inmediata del documento".

El acto de presentación ha estado presidido por la Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, acompañada de la alcaldesa de la localidad, Syra Senra, junto las autoridades policiales, ha indicado el cuerpo policial en una nota.

Actualmente, este servicio además de atender a un total de 37 municipios onubenses y a los internos del Centro Penitenciario de Huelva, también cuenta con la Unidad Móvil de Asistencia (UMA), la cual se desplaza al domicilio de personas enfermas, con movilidad reducida o condiciones que le impidan su desplazamiento, para la expedición de sus documentos, así como por cualquier otro caso de carácter asistencial, humanitario o extraordinario.

Con ello, la Policía Nacional destaca su "compromiso" con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, dentro del que viene desarrollando diversas líneas de trabajo con el fin de "mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública y la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y a las empresas".

Entre los proyectos planteados, uno de los más relevantes es el de la Unidad Vidoc, financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este nuevo sistema de expedición se reducen a la mitad los desplazamientos a los municipios y se incrementa el número de ciudadanos atendidos, "mejorando la calidad del servicio prestado, acercando la Policía Nacional a todos los rincones del país". El objetivo es asegurar que servicios públicos "tan esenciales" como la expedición de documentos de identidad "estén disponibles para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia".

La Policía Nacional ostenta en España la competencia exclusiva de la expedición del DNI y del Pasaporte, donde con esta Unidad Vidoc se prevé en Huelva superar las cifras del año pasado en cuanto a personas atendidas por el servicio, así como el de número de documentos expedidos, estimándose que esta nueva unidad aumente la producción diaria con la expedición de aproximadamente unos 50 documentos más, "siempre que el servicio se desarrolle con normalidad y las circunstancias lo permitan".