El PP acusa al alcalde de Huelva de "paralizar proyectos por valor de cien millones de euros" de Junta y Puerto

HUELVA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha acusado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y su equipo de Gobierno de "paralizar, con sus trabas burocráticas, proyectos de inversión y empleo" promovidos desde la Junta de Andalucía y el Puerto de Huelva "por valor de más de cien millones de euros" .

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del PP ha criticado que el alcalde "no es de fiar" porque "falta a su compromiso de favorecer la inversión en Huelva y a su palabra de manera constante, poniendo en peligro inversiones vitales para el desarrollo económico de la capital".

En este sentido, el popular ha asegurado que "más de diez proyectos de la ciudad sufren las trabas burocráticas y los retrasos del equipo de Gobierno", toda vez que ha subrayado que "la dejadez y la pasividad paralizan la Ciudad de la Justicia, con una inversión cercana a los 70 millones de euros, o la ampliación de la Escuela de Arte y Oficio León Ortega, con un presupuesto de tres millones de euros".

"Nadie se explica que el alcalde Cruz haya ordenado paralizar proyectos como las obras de la Marina del Puerto, las licencias de la Ciudad del Marisco o el proyecto de ocio conocido como Mona Juana", ha añadido.

Al respecto, los concejales del PP han anunciado que solicitarán los expedientes urbanísticos por los que el Ayuntamiento "paraliza estos proyectos, que suponen una inversión en la ciudad de 20 millones de euros, necesarios para el empleo y la actividad económica".

"El equipo de Gobierno es experto en retrasos, trabas, olvidos y paralizaciones de proyectos bien por acción, por negligencia y por el mal funcionamiento de servicios básicos como el de licencias de actividad y de obras urbanísticas", ha remarcado.

Asimismo, los populares han lamentado que la "inacción" de Cruz "ha provocado la pérdida de 3,9 millones de euros en proyectos de empleo para contratar a parados onubenses como el Plan Aire (2,1 millones de euros) y el Plan Joven Ahora (1,8 millones de euros), a los que hay que unir la pérdida de la subvención de primera experiencia de empleo por valor de 481.000 euros", al tiempo que han criticado "la pérdida de más de un millón de euros" en el proyecto Eracis, a través del cual "solo se han contratado a ocho personas de las 32 prometidas".

Además, Jaime Pérez ha criticado que Cruz "retrase y ponga en peligro inversiones municipales anunciadas varias veces por él mismo como el Edificio administrativo de Autobuses Urbanos, las obras del Máster Plan de las laderas del Conquero, la Fuente Vieja o el Mirador del Conquero".

De ahí que los concejales del PP han reclamado que "se active un cambio en la gestión de las obras, en las inversiones, en el registro, en la gestión de las instalaciones deportivas, en el mantenimiento de las calles y edificios municipales, en la gestión de las ayudas sociales, en la relación con las asociaciones de vecinos, en los permisos, trámites y licencias, en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, en la mejor comunicación de los eventos que se organizan en la calle, o en la movilidad sostenible".

"CRUZ ES IGUAL QUE SÁNCHEZ"

Por otro lado, Pérez ha señalado que el grupo popular llevará al Pleno de este miércoles la supresión del delito de sedición por parte del Gobierno, "avalada por los diputados onubenses del PSOE".

"Llevamos este asunto para demostrar que el alcalde de Huelva se posiciona junto a Sánchez a favor de la supresión de la sedición y la rebaja de las penas de malversación", ha aseverado.

Por eso el popular Jaime Pérez ha reiterado que "Cruz no es de fiar" porque "no tiene palabra, por eso votar a Cruz es votar a Sánchez, y se parecen en su capacidad para faltar a la verdad cada día, haciendo gala de que no le dicen la verdad ni al notario".