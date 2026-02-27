El PP critica que el Gobierno "excluya a los municipios de la sierra de Huelva" del decreto de ayudas por temporales

Representantes del PP en Rosal de la Frontera (Huelva). - PP DE HUELVA

ROSAL DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que el Gobierno central "no haya incluido a ningún pueblo" de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el decreto de ayudas del Ministerio de Agricultura para paliar los daños provocados por las últimas borrascas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha hecho estas declaraciones en Rosal de la Frontera, acompañado por ediles de la comarca onubense y cargos del Partido Popular, calificando la decisión de "injusta" después de que haya sido en la sierra donde más llovió de la provincia en las últimas semanas.

"Pedro Sánchez y María Jesús Montero se olvida de los municipios de la sierra. Es injusto que el Gobierno del PSOE deje fuera a todos los municipios de la comarca pese a ser la zona donde más llovió y encontrarse entre las comarcas más afectadas en la provincia", ha señalado.

El popular ha insistido que esta decisión del Gobierno central "golpea directamente a la economía local". "Estamos hablando de una comarca eminentemente ganadera y agrícola, donde como consecuencia de estas borrascas se han producido bastantes daños en las infraestructuras agrarias y en los caminos", ha subrayado.

"En total son 29 municipios de la provincia de Huelva los que se quedan fuera del decreto de ayuda del gobierno de Sánchez y Montero. Estamos hablando de una tercera parte de la provincia que se queda fuera de las ayudas del Gobierno central", ha remarcado.

El popular ha anunciado que van a exigir la rectificación del decreto en el Congreso de los Diputados, donde se ha registrado una pregunta por parte del Grupo Parlamentario Popular donde se pide la inclusión urgente de los municipios afectados de la sierra en el paquete de ayudas.

En contraposición, González ha afirmado que "otras administraciones como la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Huelva sí tienen en cuenta a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en sus planes de ayudas para los municipios afectados por las lluvias".