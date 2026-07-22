El PP destaca la "capacidad de trabajo y experiencia" de la nueva delegada de la Junta en Huelva

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de Berta Centeno como nueva delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, tras el anuncio realizado este miércoles por el Consejo de Gobierno. González ha destacado la "capacidad de trabajo y compromiso" de la nueva delegada que asume el cargo después de una trayectoria vinculada "al servicio público, la gestión institucional y la dirección de equipos".

En una nota de prensa, González ha puesto en valor el "conocimiento de las necesidades reales de la provincia" de la nueva delegada y ha asegurado que "va a defender los intereses de los onubenses y los municipios por encima de todo como lo ha hecho en el Parlamento de Andalucía".

Además del trabajo desempeñado en el Parlamento andaluz desde el año 2022 hasta la actualidad, Berta Centeno ha ejercido otras responsabilidades públicas entre las que destaca la Gerencia del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva, o el cargo de concejal del Ayuntamiento de Huelva entre 2015 y 2019.

Por otra parte, Manuel Andrés González ha agradecido la labor realizada por José Manuel Correa al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía durante la anterior legislatura "en beneficio de la provincia de Huelva y de los onubenses".

"Su cercanía y dedicación durante estos cuatro años han sido constantes", ha puesto en valor el popular antes de destacar que "se ha dejado la piel para atender las necesidades de todos los ayuntamientos en los 80 municipios de la provincia".

González ha remarcado el papel "fundamental" en la coordinación del Gobierno andaluz en la provincia que ha llevado a cabo durante estos años y ha subrayado que continuará asumiendo "nuevas e importantes responsabilidades" en el Gobierno de Juanma Moreno.