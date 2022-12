El PP destaca el "esfuerzo" y "liderazgo" del Puerto por "captar" inversiones para Huelva

HUELVA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, ha valorado este lunes que "gracias al Puerto de Huelva, liderado por Pilar Miranda, llegan proyectos de inversión y empleo como el Valle del Hidrógeno Verde de Cepsa, el Hub del frío o la Zona de Actividades Logística que aseguran una inversión mil millonaria y generación de miles de empleo cualificados en la capital", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En rueda de prensa, el popular ha subrayado que el último de los proyectos anunciados es el proyecto de hidrógeno verde impulsado por Cepsa, que "supondrá una inversión de 3.000 millones de euros, y la creación de cerca de 10.000 empleos en la provincia de Huelva" y ha indicado que "si importante es por sí sólo el anuncio de la inversión, lo es más porque coloca a Huelva como líder en la producción de la energía limpia del futuro".

"En su apuesta por la diversificación el Puerto de Huelva impulsa proyectos industriales ligados al desarrollo de energías limpias y sostenibles en el espacio portuario como las inversiones anunciadas por Cepsa del hidrógeno verde, el proyecto del Hub del Frío o el de revalorización y economía circular de Atlantic Copper", ha reseñado.

Jaime Pérez considera que hay que "aprovechar el esfuerzo por atraer inversiones" del puerto "para impulsar una reforma del Ayuntamiento de Huelva que acabe con los retrasos, las esperas, las demoras y la burocracia que eterniza los procedimientos municipales para obtener permisos y licencias".

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Huelva ha reclamado al alcalde, Gabriel Cruz, "mayor agilidad", y "sobre todo, eficacia en la gestión, ya que en estos día podemos ver como lo más básico como el alumbrado, el control semafórico o el estado del asfalto es muy deficiente". De ahí que el PP reclame "un cambio en la gestión de los servicios municipales que sencillamente no funcionan como debieran".

El popular ha puesto en valor las "inversiones de la agenda onubense del gobierno de Juanma Moreno" y ha asegurado que "por primera vez en democracia tenemos un gobierno andaluz sensible a las necesidades de la provincia, y un puerto volcado en su apertura a la ciudad".

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento "que se sume a este impulso poniendo en marcha reformas que reduzcan las trabas burocráticas que perjudican los proyectos de inversión en la ciudad" y ha puesto como ejemplo que "están pendiente de inversión por la dejadez municipal la ciudad de la Justicia con una inversión de 70 millones de euros, la ampliación de la Escuela León Ortega de cerca de 3 millones de euros, la Marina del Puerto con una inversión de 14 millones de euros o las licencias de la ciudad del Marisco".

Para los populares, el gobierno municipal "debe aprovechar la agenda inversora del Puerto de Huelva con más de 100 millones de euros" ya que "el Puerto es un pilar del desarrollo económico de Huelva capital y su papel tractor marca un camino de innovación, logística, excelencia y sostenibilidad con las energías renovables".

En este punto, han reclamado al alcalde "ambición y no lamentos, impulso y no pasividad, coraje y no moral de derrota", así como "mayor peso político para hacer valer las bondades de Huelva ante el Gobierno de España".