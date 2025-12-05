PP destaca la inversión de 3,9 millones de euros para climatización en centros educativos públicos de Huelva

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, - PP DE HUELVA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado la inversión de 3,9 millones de euros en la provincia destinada a la mejora de la climatización y el confort térmico de los centros escolares públicos de la provincia para "garantizar el bienestar de los alumnos y docentes".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha explicado que dentro del Plan Mejora tu Centro-Confort Climático el Gobierno andaluz ha puesto en marcha esta iniciativa que responde a "una demanda histórica" de la comunidad educativa con la que se van a beneficiar en Huelva 244 centros de enseñanza pública.

"Para Juanma Moreno la educación es una prioridad, esta medida refleja el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía con la mejora de la educación ya que la medida garantiza que los escolares onubenses puedan aprender en aulas confortables y saludables", ha valorado.

Asimismo, el popular ha subrayado que la inversión destinada a Huelva llegará "a todos los rincones de la provincia", ya que casi 1,6 millones de euros se destinarán a 83 centros del Área Metropolitana; 751.811 euros para 50 centros del Condado; 719.302 euros a 44 centros de la Costa Occidental; 341.678 mejorarán 27 centros del Andévalo; mientras que para 30 centros de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está previsto un montante de 327.588; y diez centros de la Cuenca Minera se beneficiarán de otros 132.568 euros.

El Plan que es "pionero" y cuyos "fondos se transfieren directamente a los centros educativos, reforzando así su autonomía", puede destinarse a diversas medidas de mejora del confort climático; desde toldos, equipos de climatización, aislamiento térmico e incluso soluciones naturales como la plantación de árboles.

"Esta medida tendrá un impacto positivo para los centros escolares de la provincia. La educación pública en Andalucía avanza y lo hace con hechos. Ahora con Juanma Moreno se invierte en bienestar, en salud y en la mejora de la calidad educativa de nuestra tierra", ha finalizado.