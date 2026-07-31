El PP destaca el nombramiento de varios onubenses en direcciones y secretarías generales del Ejecutivo andaluz

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que la provincia de Huelva "gana peso" en el nuevo Gobierno de Juanma Moreno tras el nombramiento de onubenses en puestos de relevancia en direcciones generales y secretarías generales.

En nota de prensa, González ha valorado así el nombramiento de Ana Delgado como nueva secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) en el Consejo de Gobierno de la semana pasada, se suman los nombramientos de José Carlos Álvarez Martín, nombrado secretario general de Industrias Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Animales de Compañía; Francisco Manuel Obes Esparragoso, en la Dirección General de Voluntariado y Diversidad; y José Manuel Correa Reyes , nombrado director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Además, continuarán como director general de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Francisco Jesús Toronjo Benítez, así como Manuel Ignacio Castaño Sousa, al frente de la Dirección General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

González ha destacado la "capacidad de gestión y de trabajo" de los nuevos responsables para desempeñar altos cargos en el Gobierno autonómico con el propósito de que Andalucía y Huelva, en particular, siga avanzando.

"El gobierno andaluz ha demostrado con hechos el papel principal que tiene la provincia de Huelva, con una importante presencia onubense en el Ejecutivo andaluz, lo que refleja la relevancia de nuestra tierra en el Gobierno de Juanma Moreno", ha finalizado.