El PP dice que la inversión de los presupuestos de 2026 de la Junta "garantiza que Huelva siga avanzando"

El presidente del PP de Huelva y Parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha destacado la inversión para Huelva recogida en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía de 2026 "para que la provincia onubense siga avanzando".

González, quien ha estado acompañado por los parlamentarios andaluces del PP, Berta Centeno, Paqui Rosa y Juan Antonio Márquez, ha remarcado "la apuesta de Juanma Moreno por la provincia con proyectos concretos para mejorar la sanidad, educación y las políticas sociales".

En concreto, ha subrayado que la provincia onubense va a recibir en 2026 un total de 320,1 millones de euros en inversiones provincializadas, "lo que supone una cantidad por habitante de 596 euros y una clara apuesta por las familias y las necesidades reales de los onubenses".

González ha destacado las obras de construcción del Hospital Materno Infantil con 16,8 millones de euros para 2026, que aparece reflejado en el Informe Económico y Financiero del Presupuesto, así como contabiliza que "finalizarán las obras de adecuación del Centro de Alta Resolución de Costa Occidental --situado en Lepe-- y la reforma del bloque quirúrgico del Hospital de Riotinto, con 3,3 millones "al que ya se destinó en los dos últimos años una inversión de otros 8,5 millones", ha destacado González.

El líder porpular ha señalado que en Materia hidráulica la provincia tiene consignados más de 19 millones de euros en los que destacan la EDAR de Huelva con 11,6 millones; la obra de concentración de vertidos y EDAR en Cerro de Andévalo con 2,5 millones de euros; para la EDAR en Cumbres Mayores, con 2,1 millones de euros; de Sanlúcar de Guadiana con 1,6 millones de euros; y EDAR de Encinasola, con 1,4 millones de euros.

En cuanto a Medio Ambiente, la inversión provincializada "asciende a 12 millones de euros". "De ellos este año se destina ocho millones para complementar las ayudas a la renaturalización de suelos agrícolas en la zona de la Corona Norte de Doñana", lo que supone que "el Gobierno andaluz cumple al cien por cien con el compromiso del Acuerdo de Doñana", ha reafirmado González.

En el apartado educativo los presupuestos recogen 4,2 millones para la ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega, "se quiere empezar las obras antes de que finalice 2025" y también una partida importante de siete millones para seis actuaciones de bioclimatización en localidades como Alosno, Cerro de Andevalo, Lucena del Puerto, Trigueros, Villablanca o Bollullos par del Condado.

En la capital dos edificios emblemáticos como el de Hacienda, cuyas obras "avanzan a buen ritmo" y el Banco de España, "la rehabilitación se quiere licitar a finales de 2025 o principios del próximo año, aparecen con una partida en los Presupuestos de 2,6 millones de euros y 1,1 millones respectivamente".

El presidente de los populares ha manifestado que "desde que llegó Juanma Moreno los autónomos son una prioridad para este gobierno como demuestra las líneas de subvención de la Agencia Trade, que están disponibles para pymes y emprendedores y que destina a Huelva 4,1 millones de euros. Además, también incluyen planes de empleo y formación por valor de 16,7 millones".

También las cuentas recogen "la construcción de tres nuevas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva capital, Almonte y Cortegana con 4,9 millones y un millón destinado al mantenimiento y climatización de la Escuela de Hostelería en Islantilla".

En lo que se refiere a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad "encontramos provincializada importantes inversiones", de un lado "9,2 millones de euros para un total de 11 proyectos para la construcción y reformas de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad; 3,5 millones para seis nuevos centros de día, en Cartaya, Bonares, Lucena del Puerto, Paymogo, Santa Olalla de Cala y Valverde del Camino; y 7,5 millones para la finalización de la remodelación de la Residencia La Orden".

"Otras importantes inversiones que aparecen en los Presupuestos son para el tercer carril de la A-483 Almonte-El Rocío, 4,9 millones de euros, una de las demandas históricas de la provincia"; 17 millones para conservación de carreteras. Y para la Lonja de Punta Umbría: 1,2 millones de euros; 1,1 milones para la Lonja de Ayamonte; y la Lonja de Isla Cristina, 745.360 euros".

Otro de los asuntos que recogen estas cuentas es "la apuesta por la vivienda y el fomento del alquiler social con 852.196 euros, mientras que en el programa Ecovivienda, cuenta con dos millones de euros, así como en Isla Cristina, en concreto en el Barrio El Rocío la inversión asciende a casi 1,9 millones de euros "para transformar el entorno en un espacio más moderno y sostenible".

"Estos presupuestos apuestan por Huelva, por el futuro de la provincia con una inversión histórica, y cumplen con las necesidades y reivindicaciones de los onubenses que ven como ahora su dinero de los impuestos se invierte en sanidad, educación, vivienda y en la dependencia y no en otras cosas como sucedía con los anteriores gobiernos del PSOE", ha afirmado González.