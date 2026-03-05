El PP espera que Sánchez "no venga solo a hacerse la foto" y aborde "las deudas pendientes" con Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Huelva, con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa "no venga solo a hacerse la foto" y aborde "las deudas pendientes" con la provincia onubense.

En un comunicado, ha afirmado que Huelva "necesita" un Gobierno que "cumpla con la llegada de la Alta Velocidad, un proyecto sin calendario y sin presupuesto claro" o que ejecute "de una vez por todas" la Ley de Trasvase, el túnel de San Silvestre o la presa de Alcolea que "siguen paralizados desde la llegada de Pedro Sánchez".

Asimismo, con motivo de la cumbre Hispano-Portuguesa que se celebra este viernes en La Rábida, el presidente popular espera que se aborden otros asuntos "de interés" como "un plan integral para las carreteras nacionales por su mal estado" y actuaciones "urgentes" en las playas de Huelva, "que están sufriendo las consecuencias de años de abandono del Gobierno".

"En Huelva estamos cansados de ser tratados como una provincia de segunda. No estamos exigiendo nada que no sea competencia del Gobierno de España, de ahí que mañana tenga una oportunidad de demostrar que la provincia de Huelva le interesa más que una fotografía".

En este sentido, el popular ha insistido en que el presidente del Gobierno "tiene una oportunidad única con su visita a Huelva". "Por eso tiene que hablar y tiene que contarles a los onubenses las cuestiones que nos importan verdaderamente como: carretera, ferrocarril, playas y agua", ha señalado.

"Desde el PP le exigimos al Gobierno compromiso y responsabilidad con esta provincia. Nuestras infraestructuras no pueden quedar siempre para después, mientras vemos que Pedro Sánchez y María Jesús Montero priorizan a otros territorios en detrimento de nuestra tierra", ha finalizado.