PP exige al concejal "tránsfuga" de Punta Umbría que devuelva los emolumentos percibidos desde su salida

La portavoz del PP en Punta Umbría, Rosa Crespo, en el registro. - PP DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El PP ha solicitado al concejal José Luis Contreras Corrales tras abandonar el Grupo popular en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) para incorporarse al equipo de gobierno municipal, que devuelva las retribuciones económicas percibidas al considerar que se encuentra en situación de transfuguismo desde el 6 de mayo de 2025.

En un comunicado, la secretaria general del PP, Berta Centeno, ha señalado que José Luis Contreras Corrales, tras su decisión de abandonar el Grupo popular "se encuentra en situación irregular". Además de retirar cualquier retribución económica con carácter retroactivo, los populares exigen "dejar sin efecto cualquier cargo institucional, en concreto las delegaciones genéricas de las áreas Municipales de Economía, Presidencia y Coordinación de concejalías delegadas de Barrios y nombramiento de 4o Teniente-Alcalde".

Los populares consideran que la situación de transfuguismo impide, según se recoge en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que el concejal mantenga las ventajas políticas y económicas obtenidas en el momento que abandonó las filas del Partido Popular, formación con el que se había presentado a las elecciones.

Asimismo, la secretaria general de los populares onubenses ha anunciado que el PP se reserva cuantas acciones legales considere si no cambia la situación, incluida interposición de una querella criminal por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al entender que "el mantenimiento de las retribuciones y cargos del edil podría ser contrario a la legalidad".

El PP recuerda que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP acordó la expulsión definitiva del Partido Popular de José Luis Contreras Corrales, tras su decisión "personal" de abandonar el Grupo popular para sumarse al Gobierno municipal de UPU en Punta Umbría.