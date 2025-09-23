El PP de Huelva critica "cuatro años de promesas incumplidas del PSOE" con el Túnel de San Silvestre

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, junto a otros populares onubenses, en su visita al Túnel de San Silvestre. - PP HUELVA

SAN SILVESTRE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha visitado el Túnel de San Silvestre donde ha vuelto a lamentar que "cuatro años después las obras siguen sin comenzar a pesar de los continuos anuncios de inicio de las actuaciones que ha hecho el Gobierno PSOE".

González ha recordado que en su última visita a la provincia, el pasado mes de julio, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "volvió a asegurar que los trabajos arrancarían en las próximas semanas, otra promesa más incumplida por el Gobierno de Sánchez y Montero en la provincia de Huelva", ha indicado en una nota.

"Hay que remontarse al año 2021 cuando se anunció que las obras comenzarían a finales de año y en pleno 2025, con un retraso de cuatro años, la realidad es que no se ha movido un metro cúbico de tierra pese a los múltiples anuncios del PSOE", ha dicho.

Junto a la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, y concejales populares de los municipios del entorno, González ha insistido que "la historia de esta obra está marcada por los reiterados incumplimientos del Gobierno del PSOE que demuestra la falta de interés por esta provincia".

"La hemeroteca evidencia las mentiras del PSOE, se trata de una tomadura de pelo a los onubenses que ven como la realidad es que las obras del túnel de San Silvestre siguen sin empezar mientras el PSOE sigue dando fechas que luego incumple reiteradamente", ha lamentado.

PRESA DE ALCOLEA

En cuanto a la Presa de Alcolea, otra de las obras hidráulicas "cruciales" en la provincia, Manuel Andrés González, ha lamentado "los obstáculos que del Gobierno central está poniendo para ceder las competencias a la Junta de Andalucía y que esta finalice la infraestructura".

En este sentido, González ha insistido que el Gobierno andaluz "sigue a la espera" de que el Gobierno central "ponga fecha" para firmar la cesión de las competencias, "como está acordado", y "pueda finalizar una obra que desde la llegada de Pedro Sánchez han estado paralizadas".