El PP de Huelva destaca la admisión del recurso por parte de la Audiencia Nacional contra el Deslinde en Doñana

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este lunes en Hinojos. - PP HUELVA

HINOJOS (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha valorado "positivamente" la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra el deslinde "que pretende el Gobierno de España" de la marisma del Parque Nacional de Doñana.

Así lo ha manifestado González durante una visita al municipio de Hinojos, donde ha señalado que se trata de "un paso muy importante que refuerza la decisión tomada en su día por el Gobierno andaluz" al considerar que el deslinde "va contra los intereses del propio Parque de Doñana y de su conservación y también va en contra del posicionamiento del Consejo de participación de Doñana", ha indicado en una nota.

"El Gobierno andaluz se comprometió desde el principio a estar al lado del pueblo de Hinojos y de la provincia de Huelva, cumplió su palabra y ya ese posicionamiento de Juanma Moreno empieza a dar su fruto, porque la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía" ha afirmado.

Asimismo, el popular ha señalado que desde el Partido Popular "siempre se ha denunciado que el deslinde que pretende el Ministerio de Transición Ecológica va en contra de la historia. Va en contra de los pronunciamientos científicos. Va en contra de la autonomía de nuestra comunidad autónoma y de la autonomía local del municipio de Hinojos", ha afirmado.

Por último, ha incidido en que "jamás la marisma de Doñana ha sido una marisma mareal. Jamás ha sido una marisma inundada por el agua del mar. Es una barbaridad lo que está tratando de llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero", ha concluido.