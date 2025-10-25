El PP de Huelva lamenta el "rechazo" del PSOE a la ejecución del Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva y parlamentaria andaluza, Berta Centeno, ha lamentado el "rechazo" del PSOE a la Proposición no de Ley (PNL) presentada en el Parlamento andaluz en la que se exige al Gobierno central la "ejecución inmediata" de las infraestructuras hídricas pendientes en Andalucía.

Según ha recogido la formación política en una nota, Centeno ha explicado que "ante la parálisis y el bloqueo del Gobierno central" en cuanto a la ejecución de las infraestructuras hídricas, el Grupo 'Popular' en la Cámara andaluza presentó una PNL que se ha aprobado a pesar del voto en contra de los diputados del PSOE.

"El Partido Socialista ha vuelto a demostrar que no le importa Huelva, que no le importan sus sectores productivos, ni los agricultores y las familias que necesitan el agua para poder ganarse la vida después de que hayan votado en contra de la ejecución urgente de infraestructuras como la Presa de Alcolea y el Túnel de San Silvestre", ha manifestado la 'popular'.

Berta Centeno, que defendió la iniciativa, ha insistido que se trata de "un nuevo desprecio a la provincia" que necesita estas dos infraestructuras para su desarrollo y ha aseverado que "nadie tiene culpa de que no llueva, pero sí de que no se ejecuten obras para recoger el agua y no desperdiciarla". "Aún más grave que la falta de lluvias es la falta de responsabilidad del Gobierno de España", ha criticado.

En este sentido, ha recalcado que la presa de Alcolea está "abandonada" por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero con más del 23% de ejecución y el desdoble del túnel de San Silvestre lleva años bloqueado y con "falsas promesas" del Ejecutivo "a pesar de las continuas peticiones de la Junta de Andalucía, asociaciones de regantes y administraciones locales".

En cuanto a la presa de Alcolea, Centeno ha manifestado que el Gobierno andaluz ha ofrecido hacerse cargo de la ejecución de la infraestructura, y a pesar de que estaba comprometido el acuerdo, el Gobierno del PSOE no ha respondido a la petición de poner fecha para firmar el convenio.

"Huelva no puede seguir esperando estas dos infraestructuras, sin embargo, los diputados del PSOE prefieren obedecer a Sánchez y Montero que defender los intereses de su tierra y sus vecinos antes que exigir las infraestructuras hídricas que necesitamos para seguir avanzando", ha asegurado la secretaria general del PP de Huelva.

Por último, Centeno ha afirmado que "a pesar de que el PSOE dijera no al agua", que era básicamente lo que defendía la propuesta de ejecución inmediata de las infraestructuras hídricas que mantiene pendientes en Andalucía, la Proposición no de Ley salió adelante gracias a los votos del Grupo Popular.