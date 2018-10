El PP-A promete, si gana las elecciones, que el diagnóstico e inicio del tratamiento oncológico se realice en 30 días

Publicado 19/10/2018 15:34:34 CET

HUELVA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha comprometido este viernes, si se convierte en presidente de la Junta de Andalucía tras las elecciones autonómicas, a que el diagnóstico e inicio del tratamiento oncológico en la sanidad pública andaluza se realice "en menos 30 días".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha participado en un acto con motivo del Día Mundial de Cáncer de Mama.

De este modo, el dirigente 'popular' ha manifestado su compromiso, si se alza como presidente tras los próximos comicios autonómicos, a que en toda la red pública andaluza la prueba diagnóstica y el inicio del tratamiento oncológico "se resuelva en menos de 30 días", es decir, que "desde que te van a hacer la prueba diagnóstica hasta que se empiece el tratamiento" todo transcurra "en menos de 30 días", ha precisado.

Tras subrayar su afán por "mejorar" la gestión sanitaria en Andalucía, Moreno ha incidido en la importancia de agilizar los tiempos al objeto de "no generar sufrimiento y no retrasar pruebas diagnósticas que pueden tener consecuencias fatales para el paciente y retrasar los tratamientos".

Moreno, que ha destacado "la valentía" de todas aquellas mujeres que hacen frente a esta enfermedad del cáncer de mama, ha mostrado su admiración y agradecimiento a "todas esas mujeres anónimas que en la década de los 70, 80 y actuales han trabajado para que esta enfermedad no sea una lacra como lo fue hace tiempo para muchas familias". En este punto, ha dicho que comparte con estos colectivos "la inquietud para mejorar entre todos la sanidad pública".

Además, respecto al cáncer de mama, ha hecho hincapié en que hay que empezar a trabajar en lo relativo al tratamiento psicológico que "todavía no cubre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que es necesario para esta enfermedad".

En esta misma línea, ha lamentado "el largo retraso" que se da en algo "fundamental" como es la reconstrucción de la mama cuando en algunos casos, "una vez se hace la intervención para quitar el tumor, se puede reconstruir al mismo tiempo la propia mama". "Tenemos que luchar para que haya una vida completa y tengan la esperanza de que a esta enfermedad se le vence y pueden seguir con su vida cotidiana sin que tenga grandes repercusiones", ha recalcado.

FALLECIMIENTO DE UNA ANCIANA EN ARACENA

De otro lado, Moreno se ha referido al caso del fallecimiento de una anciana en Aracena (Huelva) tras caerse y "llegar con retraso la ambulancia", indicando que este tipo de casos evidencian la necesidad de una mejor gestión en materia sanitaria en Andalucía.

El presidente del PP-A ha apuntado que "la ambulancia llegó con retraso", de manera que "desgraciadamente no estuvieron a tiempo los servicios de emergencia", lo cual, según ha continuado, le habría podido costar la vida a esta persona. A su juicio, "no es un caso aislado" sino que evidencia que "la gestión sanitaria del gobierno socialista en materias fundamentales como la educación y la sanidad es negativa". "Somos la comunidad autónoma que menos invierte por habitante en sanidad y, como consecuencia de eso y una mala planificación, los andaluces no disfrutamos de la sanidad que merecemos", ha destacado.

Por ello, ha dejado claro que es lo que va a "revertir cuando el próximo 2 de diciembre recabe los apoyos de la mayoría de los andaluces para conseguir algo que es más que un hito, es un sueño colectivo de todos los andaluces de tener un nuevo gobierno y un mejor gobierno que se preocupe de los problemas reales de los andaluces", ha concluido.