Precintan el Muelle del Tinto ante la crecida del río Odiel

La ría de Huelva con el aumento de caudal del río Odiel. - EUROPA PRESS

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Policía Local de Huelva ha procedido al precintado del acceso al Muelle del Tinto debido a la crecida del caudal del río Odiel a su paso por la capital, motivado por el paso de la borrasca Leonardo y que ha coincidido, además con la pleamar.

Desde el Ayuntamiento de Huelva han señalado que se trata de una medida de seguridad ante la crecida del caudal del río, que arrastra el agua caída desde el martes por la borrasca Leonardo y que la tierra ya no puede filtrar por la acumulación de precipitaciones de las últimas semanas.

Además, este aumento del caudal ha coincidido con la pleamar, que está prevista en torno a las 17,00 horas. De este modo, el río llevaba tal cantidad de agua que en algunos momentos el oleaje ha provocado que el agua sobrepasara el límite del Paseo de la Ría y alcanzara la calzada e incluso las traviesas del muelle.

Andalucía continúa en Situación Operativa 2 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, ya que a las precipitaciones se une el estado del suelo que no puede filtrar más agua, junto al desembalse de pantanos, que hacen aumentar los ríos y arroyos.