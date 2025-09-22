Los Premios de Turismo 2025 de la Agencia Destino Huelva se entregarán en Sanlúcar de Guadiana

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva de la Diputación Provincial celebrará la gala de entrega de los Premios de Turismo 2025 en un entorno "tan singular y emblemático" como el embarcadero de Sanlúcar de Guadiana. El acto, que reconocerá a "destacados representantes" del sector onubense, contará con la presencia del alcalde del municipio, José María Pérez Díaz, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, y la diputada de Turismo Ana Delgado.

Así lo ha indicado en una nota la institución provincial, que señala que, además de las seis distinciones en diferentes apartados turísticos se añade por segundo año consecutivo, este 2025, el nombramiento honorífico como Embajadora Turística de la provincia que en esta edición ha recaído sobre Remedios Vázquez, "venenciadora que ha llevado la imagen de los vinos del Condado de Huelva por todo el mundo".

"Por su indiscutible proyección de la imagen de la provincia por el mundo, acompañada de un asombroso compromiso con el trabajo y la excelencia, y la defensa de la indiscutible calidad de los productos de nuestra tierra", ha explicado el presidente Toscano, asegurando que "los onubenses nos sentimos orgullosos de ella, porque muestra el enorme atractivo y la mejor versión de Huelva, y es un gran honor que sea, ahora y siempre, nuestra embajadora".

La Gala de entrega de estos reconocimientos será dirigida por el periodista Fernando Valmaseda y tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el entorno del embarcadero de Sanlúcar de Guadiana, con el telón de fondo de la Frontera entre España y Portugal y el reflejo en el río que une a ambos países.

La Agencia Destino Huelva cuenta para la organización con la colaboración del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana. El alcalde, José María Pérez, ha agradecido la elección de su municipio para celebrar estos galardones.

"La decisión de elegir a nuestra localidad para la celebración de los premios de Turismo de la provincia este año, es una gran noticia que yo agradezco enormemente a la Diputación de Huelva y a la Agencia Destino Huelva. Sin duda, podemos presumir en esta localidad de ser un enclave inmejorable para abrir las puertas de la provincia al turismo nacional e internacional por su carácter transfronterizo", ha dicho.

Los Premios Provinciales de Turismo 2025 buscan galardonar a aquellas instituciones, empresas y proyectos que han contribuido "de forma excepcional" a "enriquecer" la oferta turística de la provincia. En esta ocasión, la lista de premiados "será nuevamente un fiel reflejo de la riqueza y diversidad del sector del turismo en Huelva".

PREMIADOS Y EMBAJADORA

De este modo, se reconoce la "indiscutible trayectoria y compromiso con la excelencia y la proyección de la imagen de Huelva a nivel nacional e internacional" a Remedios Vázquez, que será la Embajadora Turística de la Provincia.

La Fundación Rio Tinto será reconocida con el galardón a la Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones. Señala la Diputación que su labor ha sido "fundamental" para el desarrollo y la promoción del turismo en la provincia. De otro lado, el Hotel La Malvasía será reconocido con el de Excelencia Turística del sector privado, destacando por sus infraestructuras "inteligentes"", que "fusionan la estética tradicional con un interiorismo contemporáneo, elegante y funcional". Además, su modelo de "lujo sostenible, integrado en la naturaleza e innovador en experiencias, lo convierte en un referente".

En el apartado de Accesibilidad e Inclusividad Turística se reconoce a la Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil por "su compromiso con la accesibilidad". Sus instalaciones, que incluyen vestuarios adaptados, rampas y alfombras AcessMat, "garantizan la autonomía de todos los usuarios, incluidas las personas en silla de ruedas".

En Sostenibilidad Turística el premio es para el Camping Doñarrayán (Hutoppia), que recibe el galardón por su especialización en experiencias vinculadas a la naturaleza. Considerado el primer camping ecológico dentro del Parque Nacional de Doñana, "destaca por su arquitectura integrada en el paisaje y su gestión responsable de los recursos". Además, "promueve el turismo educativo y la sostenibilidad social y económica, con una contratación prioritaria de residentes y compras de kilómetro cero".

Por último, en cuanto a Innovación Turística será galardonada la Feria del Contrabando. Una iniciativa conjunta de los Ayuntamientos de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim (Portugal) de "carácter innovador" y que "pone en valor" el Turismo como "dinamizador" de territorios Trayectoria Turística: Restaurante Casas, en Aracena. "Su larga y consolidada trayectoria lo convierte en un pilar del turismo en la Sierra de Huelva", destaca Diputación.

La Agencia Destino Huelva y la Diputación Provincial de Huelva destacan a estos premiados, "cuyo trabajo y visión consolidan a Huelva como un destino turístico de calidad, sostenible y accesible, capaz de exportar su riqueza natural y cultural al mundo".