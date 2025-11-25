El presidente del Consejo de Doñana emite una queja formal al Gobierno por el deslinde de las marismas

Archivo - Pleno Extraordinario del Consejo de Participación de Doñana el pasado 16 de octubre para tratar el deslinde de las marismas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, una queja formal en relación al procedimiento del 'Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal correspondiente a las marismas de Doñana, de Hinojos y Almonte (Huelva), y de Aznalcázar (Sevilla)' por "la falta de consideración a este órgano de participación", en la tramitación y aprobación del deslinde de la marisma del Parque Nacional.

Según recoge la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el presidente del Consejo de Participación solicita que "se revise el procedimiento" considerando "la omisión del trámite de consulta" al órgano, así como el informe negativo que emitió el Consejo de Participación el pasado 16 de octubre a la propuesta actual por "no ajustarse a la realidad ecológica de las marismas de Doñana y por las potenciales consecuencias negativas que pudieran generarse sobre la gestión y conservación de los valores del Espacio Natural, por los que es reconocido internacionalmente".

Mateos subraya que es "fundamental" que se atienda a "los abundantes argumentos presentados --alegaciones, exposiciones en el Consejo, literatura científica, recursos de reposición o requerimientos-- con el objeto de que el dominio público se defina a partir de la mejor información técnica y científica disponible".

En la misiva, el presidente del Consejo de Participación de Doñana recuerda que en octubre de 2023 la Dirección General de la Costa y el Mar inició el expediente de deslinde "partiendo del Hondón --último punto del deslinde de la costa aprobado mediante Orden de 5 de noviembre de 2021-- considera Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) la práctica totalidad de la marisma del Parque Nacional --30.000 hectáreas aproximadamente--, incluyendo fincas titularidad de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Hinojos --casi 8.000 hectáreas--, de la familia González Gordon, de WWF --Reserva del Guadiamar--".

Prosigue señalando que, "tanto en diciembre de 2023 como en julio de 2025, en dos trámites de audiencia, se presentaron alegaciones por parte de propietarios privados, organizaciones conservacionistas", así como de organismos de varias administraciones, entre ellas, el Ayuntamiento de Hinojos, el equipo de gestión del Espacio Natural de Doñana (Junta de Andalucía), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Miteco), la Estación Biológica de Doñana (CSIC-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

Explica Mateos que, dado que desde la Dirección General de la Costa y el Mar "no se solicitó el tratamiento del asunto en el ámbito del órgano colegiado", WWF y el Ayuntamiento de Hinojos solicitaron al presidente del Consejo su tratamiento "teniendo en cuenta el nivel de discrepancia surgido en los períodos de alegaciones y las potenciales repercusiones sobre la gestión y los valores del espacio protegido".

Por ello, se convocó una sesión conjunta de las Comisiones de Aguas, de Biodiversidad, de Desarrollo Sostenible, y de Investigación para el día 26 de septiembre de 2025, con el objeto de tratar dicho proyecto de deslinde, "resultando de la reunión la necesidad de convocar un pleno extraordinario ante los abundantes argumentos presentados que cuestionaban las bases del deslinde propuesto".

Apunta el presidente del Consejo de Participación de Doñana que "estaba prevista la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para el día 10 de octubre" de 2025, aunque finalmente se convoca para el día 16 de ese mes por cuestiones de agenda. En este sentido, Mateos muestra su "sorpresa" y la de la "inmensa mayoría de los miembros del Consejo" con respecto a que, "previamente a la celebración del pleno, se hace pública la Orden Ministerial que aprueba el deslinde".

"DEFICIENCIAS Y ERRORES"

Remarca que en las intervenciones de los representantes del Consejo "se pone de manifiesto, desde el análisis técnico, científico y jurídico, las deficiencias y errores en los trabajos que justifican la línea de deslinde, que han ignorado la abundante literatura científica e histórica del Espacio Natural, pudiendo incidir directamente sobre el ámbito de protección y gestión del Espacio Natural de Doñana", por lo que manifestaron "la necesidad de que el Consejo trate e informe el deslinde, por su interés para Doñana y por considerarse un informe preceptivo".

Finalmente, explica que como resultado del debate del pleno del 16 de octubre, con 32 votos a favor, ocho en contra y una abstención, se adoptó acordar "informar negativamente la propuesta actual de deslinde", así como manifestar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico una "queja formal" por haber finalizado el procedimiento "sin haber realizado la preceptiva consulta al Consejo de Participación para la emisión de informe preceptivo".

Por ello, con la finalidad de cumplir el acuerdo adoptado en el Consejo de Participación el pasado 16 de octubre de 2025, el presidente ha remitido la queja formal para dejar constancia de su oposición al deslinde propuesto sobre las marismas de Doñana.

PUBLICACIÓN EN EL BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 16 de octubre la resolución por la el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a Través de la Dirección General de la Costa y el Mar, el procedimiento de deslinde de unos 118.772 metros, correspondiente a las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte y de Aznalcázar.

La resolución recoge las distintas alegaciones presentadas por entidades y los propios municipios. Así, en lo que respecta a lo manifestado por el Ayuntamiento de Almonte en relación con la afección al núcleo de El Rocío, la resolución señala que "la línea de deslinde, resultante de los diferentes estudios obrantes en el expediente, ya no afecta a dicho núcleo, por lo que las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento han venido a resultar carentes de objeto".

En cuanto a las alegaciones referidas al brazo arenoso de Doñana "no forman parte de este expediente, ya que hacen referencia a la delimitación del dominio público marítimo terrestre del tramo aprobado por Orden Ministerial de 5 de noviembre de 2021".

Prácticamente, la totalidad de las alegaciones "vienen a cuestionar la pertenencia al dominio público marítimo-terrestre de los terrenos incluidos en el deslinde, aduciendo que los mismos no están afectados por el alcance mareal". En este sentido, el Ministerio se remite a los distintos estudios que, a su juicio, "justifican la línea de deslinde, la metodología empleada, y las conclusiones obtenidas".

Por último, señalaba que sobre los valores de salinidad cuestionados por los alegantes, puede indicarse que dichos valores de salinidad en aguas superficiales "podrían indicar la influencia mareal antigua, relacionada con aguas subterráneas salinas antiguas y confinadas, y el continuo lavado de los sedimentos con salinidad alta, que en cualquier caso el origen último de la salinidad sería de procedencia marina, aunque las inundaciones no se hayan producido en la actualidad".